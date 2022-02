Las fotos íntimas que reveló Aida Merlano con Alex Char

Durante las audiencias ante la Corte Suprema de Justicia Aida Merlano ha revelado una serie de fotografías y chats que demuestran su cercanía con Alex Char, quien hoy aspira a la presidencia de Colombia.

La Revista Semana reveló las fotos y las conversaciones en exclusiva.

En las imágenes, se puede ver una velada romántica entre ambos políticos donde hubo copas de champan, besos y pétalos de rosas.

También se destacan otras fotos en las que muestran a la excongresista junto a Char en escenas de tipo romántico.

De igual forma, Merlano también entregó unos chats de WhatsApp que probarían hasta dónde llegó su relación con el exmandatario barranquillero.

Por ejemplo, “Todo para ti, hermosa, amor, mi vida, mi amor, corazón, amándote a diario”. Este mensaje habría sido escrito hacia las 7:10 a.m., aparentemente un miércoles 30 de diciembre, no se sabe de qué año. En otro mensaje se lee: “Yo creo en los segundos tiempos, amor bello”.

Asimismo, se presume que el jueves 31 de diciembre, del 2015, Alex Char le escribió a Merlano: “Amor mío… desearte lo mejor en el 16 es poco para lo que quiero para ti… Decirte además que tienes en mí una persona que te quiere y aprecia como el que más… Este año que pasó me sentí muy afortunado porque te conocí, quiero que sepas que me has hecho feliz y quisiera que nuestra relación siga fortaleciéndose con los años (...) Me siento afortunado de haberte conocido y quiero que sientas que en mí tienes a una persona que te admira inmensamente (...) Donde estés, mi cariño, amor y todo mi sentimiento para ti”.

Y Merlano le responde: “Eres lo mejor que me dejó el año pasado, te adoro mi manager”, y acompaña el mensaje con un emoji enviándole besos.

Cabe recordar que en 2020 Merlano prometió entregar pruebas de sus acusaciones contra las principales casas políticas de la costa Caribe. Aunque estas fotos no revelan ningún nexo del exalcalde de Barranquilla con la compra de votos hacen parte de la reserva de pruebas entregadas por

La excongresista se enfrenta ante la Corte Suprema de Justicia en un proceso por supuesta corrupción electoral en la que acusa al senador Arturo Char y a su hermano de Álex Char, exalcalde de Barranquilla.