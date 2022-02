El guiño de Uribe a Petro: “Recíbame en su partido para que no me digan ‘paraco’”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le envío un sorpresivo mensaje al senador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Uribe compartió un video en su cuenta de Twitter en el que le pidió a Petro que lo reciba en su partido para que le dejen de gritar “paraco” en medio de campaña política.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de campaña por San Juan de Girón, Santander, y una persona que pasaba por el lugar le gritó “paraco”.

“Un joven me gritó: ‘Uribe, paraco’. Yo le dije: ‘ombe, mi abrazo’. Estaba pensando lo siguiente: se robaron a Saludcoop, a Caprecom y a Café Salud y simplemente ya les quitaron el señalamiento de corruptos porque entraron al grupo del doctor Petro. Estafan a ciudadanos y ya no son estafadores porque están en la lista a Congreso del doctor Petro. Cuando este joven me gritó ‘paraco’ yo dije, bueno, es la manera de que no me vuelvan a decir paramilitar”, dijo Uribe Vélez.

Petro aún no responde al coqueteo del exmandatario del Centro Democrático ya que está de gira en Europa.

Cabe recordar que Álvaro Uribe Vélez está en campaña electoral para apoyar a los candidatos a Senado y Cámara de Representantes del Centro Democrático y a su candidato a la presidencia 2022, Óscar Iván Zuluaga, quien decidió no unirse a Equipo por Colombia.