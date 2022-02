Procuraduría abre indagación contra el alcalde de Cartagena por presuntos audios políticos

La Procuraduría abrió indagación preliminar contra el alcalde de Cartagena, William Dau, por unos audios privados que fueron difundidos en redes en los que hablaba de la conformación de listas a la Cámara de Representantes.

En las grabaciones, se le escucha decir que estaría apoyando a dos candidatas por el departamento de Bolívar.

“Me contaron que tu (Javier Marrugo, cabeza de lista del Pacto Histórico en Bolívar) allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara aquí por el grupo de ustedes, porque cuentas con el apoyo del alcalde (…) ¿De dónde salió ese cuento que cuentas con mi apoyo?, que yo voy a recomendar que voten por ti, tú sabes muy bien que mis candidatas son Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez, a esas sí las apoyo”, dijo Dau en un audio que envío a Marrugo.

El alcalde afirma que sus candidatas fueron engañadas por el Pacto Histórico.

“Yo me llevo muy bien contigo y te tengo en alta estima, pero de ahí a decir que yo te voy a apoyar en las elecciones, cuando traicionaron a mis candidatas, donde tú mismo habías dicho que en la lista teníamos asegurado que iban a entrar tanto Lidys como María Alejandra, y ahora no están ahí (...) no mijito. Espero por favor, ruego a Dios, que me confirmes que eso es falso”, agregó.

La respuesta de Dau

Según Dau, el caso no puede ser catalogado como proselitismo porque los audios son privados.

“Toda persona, todo colombiano tiene derecho a tener a su opinión política, en privado a hablar lo que le parezca, decir quién le gusta y quién no le gusta y eso fue el caso mío, lo que pasa es que aquí están los malandrines tratando de armar bulla donde no hay bulla, yo tuve una conversación privada, yo llamé, no me respondió y le dejé un mensaje al señor Javier Marrugo”, explicó el primer mandatario de los cartageneros.

Y con su característica forma de contestar, el alcalde de los cartageneros, añadió que la determinación de la Procuraduría le “entró por un oído y me salió por el otro. Yo no he hecho nada malo. Yo entiendo que la Procuraduría abra una indagatoria porque así se lo han pedido desde distintos sectores y personas. Los malandrines de Cartagena, incluyendo una malandrina senadora, están presionando para que me abran una investigación preliminar a ver si encuentran méritos para afectarme”, concluyó.