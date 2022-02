Me siento más manoseado que en Transmilenio: Humberto de La Calle

El exvicepresidente y ahora actual candidato al Senado, Humberto de La Calle se refirió a la incómoda situación en la que quedó luego de la salida de Ingrid Betancourt de la Coalición Centro Esperanza.

Ante esta situación, De La Calle envió una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que evalúe una posible doble militancia, ya que hoy es cabeza de lista al Senado por la Coalición de la Esperanza, pero tras la salida de Betancourt de la Coalición su aval del partido Verde Oxígeno quedó en el aire.

A pesar de su salida de la coalisión, Betancourt había aclarado que el partido no les iba a quitar el aval a quienes ya lo tenían.

“No les vamos a retirar el aval. Vamos a expedir una resolución dándoles libertad para escoger y votar por el candidato presidencial que les parezca. La idea es que no haya una limitación, porque uno de los factores que puede ser complicado de manejar es el tema de la doble militancia”, dijo la candidata Ingrid Betancourt.

Por esto, el candidato al Senado De La Calle comentó que elevó la solicitud al CNE, porque puede que la resolución del partido no sea suficiente para evitar una nulidad de su elección por doble militancia.

“La norma existente es absolutamente explicita: un candidato de un partido no puede apoyar a un candidato de otro partido. Cuando nos inscribimos, el partido Verde Oxígeno lo hizo juntamente con la coalición. Las circunstancias han cambiado, no por decisiones mías, sino por circunstancias ajenas”, dijo De La Calle.

En medio de las circunstancias, el candidato al Senado dijo que no quiere “lagartear” y que por eso ha decidido actuar a través de la institucionalidad.

En tono de broma, incluso el candidato manifestó que por la situación se ha sentido más manoseado que si viajara en un bus de TransMilenio.

“A un amigo le dije que más manoseado que TransMilenio. Incluso cuando el Partido Verde Oxígeno el compromiso sagrado era de todos los partidos, incluido Verde Oxígeno y la doctora Betancourt. Luego se presenta el incidente con el doctor Gaviria (Alejandro) (…) Para mí ha sido complejo y doloroso que es hasta risible porque es absolutamente inverosímil lo que está pasando”, declaró.

Sobre la situación de desacuerdo de la candidata Ingrid Betancourt, Humberto de La Calle comentó que el problema no es que haya maquinarias.

“Los partidos políticos se basan en organización. El problema no son las maquinarias. Todo partido tiene detrás organización El problema no es ese. La calentura no está en las sábanas. El problema es que en Colombia la organización ha derivado en clientelismo y el clientelismo ha derivado en corrupción en muchos casos”, dijo.

Sin embargo, criticó a Betancourt y comentó que acciones como las de la candidata no hacen sino dividir más a la sociedad.

“Dividir la sociedad en buenos y malos, no estoy de cuerdo con eso. Las generalizaciones lo que hacen es polarizar más y son contraproducentes. Cuando uno comienza a disparar con regadera para llamar corrupto a todo el mundo eso favorece a los corruptos porque los corruptos quedan ahí achapados. Se vuelve como oír llover, la gente no distingue entre quien es corrupto y quien hace política decentemente”, concluyó el candidato al Senado.