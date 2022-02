Una mujer habría sido víctima de una grave agresión por parte de un político en la ciudad capital.

El hecho se habría dado en el sector de Las Aguas de la ciudad y el implicado sería el candidato al Senado, Edgar Conde, del Partido Liberal.

La víctima, que puso en conocimiento la denuncia a las autoridades y por medio de las redes sociales a la ciudadanía, comentó que la agresión se habría dado mientras el hombre hacía campaña en el sector mencionado de la ciudad.

La FM, quien habría recogido la denuncia de la mujer, aseguró que el hombre se encontraba repartiendo gorras con su logotipo y el número de tarjetón para las elecciones.

En la denuncia, la mujer narró que el candidato al Senado se estaba tomando fotos con las personas en la calle y que allí lanzó un comentario.

“Lo vi tomándose fotos a lo que, en un país libre, en el cual puedo expresar, dije que con gorras no se compran votos, comentario que a él le afectó bastante”, narró la denunciante en un video.

‘Me reventó la nariz’: mujer denuncia grave agresión de candidato del Partido Liberal

La mujer habría comenzado a grabar la reacción del hombre a sus afirmaciones y esto habría molestado y subido los ánimos del candidato.

En medio de los hechos, las mujer cuenta que fue intimidadas y que el candidato terminó por raparle el celular.

La víctima habría comenzado a gritarle y decirle que le devolviera su celular, y después de forcejear unos minutos, la novia del hombre la hizo caer al piso y la siguió agrediendo.

“La novia me atacó en la cara, me defendí y nos caímos al piso. El señor Conde se abalanzó en ese momento hacia mi y me empezó a pegar puños en la cara. Me reventó la nariz. El día de hoy fui por urgencias al médico y me dijeron que puede ser una fractura del tabique”, expuso en la denuncia la mujer.

Por su parte, el Partido Liberal respondió a la denuncia diciendo que realizó una sanción a Edgar Conde. De hecho, el veedor del partido, Rodrigo Llano Isaza, le pidió al Consejo Nacional Electoral que el aval al candidato sea retirado.