La razón por la que Daniel Samper Ospina está en el ojo del huracán

Daniel Samper Ospina está en el ojo del huracán por cuenta de un trino contra la candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Resulta que Samper quiso referirse a la situación que generó la líder de Verde Oxígeno al interior de la Coalición Centro Esperanza y su comentario con una comparación fue señalado de desatinado.

En las redes sociales se ha enfrentado a una oleada de cuestionamientos en su contra por la comparación que hizo al decir que entre la heroína francesa Juana de Arco y Juana I de Castilla, apodada como Juana la Loca. De esta manera Samper Ospina dio su opinión sobre lo que generó la salida de Betancourt de la coalición.

“#EstamosEnLaOllaCon esta heroína que aterrizó en el centro como Juana de Arco pero se comportó al final como Juana la Loca”, trinó el periodista.

#EstamosEnLaOllaCon esta heroína que aterrizó en el centro como Juana de Arco pero se comportó al final como Juana la Loca. pic.twitter.com/d82COpCEKL — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) January 31, 2022

La publicación no cayó bien y cientos de usuarias de Twitter le reprocharon el mensaje y lo consideraron machista.

Samper Ospina le ha preguntado a quienes lo critican del porqué de su comentario si, a su juicio, la actitud de Betancourt y Juana La Loca fue la misma. “¿A cuáles mujeres estoy tratando de locas, en general, acaso? Solo hablo de Ingrid, que parece loca, efectivamente: destrozó el centro en nueve días. No tiene nada que ver con que sea mujer... ¿o por ser mujer no puedo decir que actuó -en el mejor de los casos -como una loca?Además, respondió a uno de los comentarios así: “¿No puedo decir que IB parece loca porque es mujer? ¿A cuenta de qué hablas en hombre de todas las mujeres porque supones que decirle loca es una ofensa al género? Cuando he dicho que Uribe está loco -que lo está- ¿también protestarás en defensa de todos los hombres?”.

