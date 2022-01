Duque admite que habló con Zuluaga tras fracasar su entrada a coalición Equipo Por Colombia

En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el presidente Iván Duque admitió que tuvo una conversación con Óscar Iván Zuluaga tras fracasar su llegada a la coalición Equipo Por Colombia.

Zuluaga, actual candidato presidencial por el Partido Centro Democrático, actual partido de gobierno, habría llamado al mandatario a “informarle” el fracaso, según comentó el presidente.

“Él me llamó y simplemente me informó, cosa que le agradezco, me llamó y se lo agradezco, porque estatutariamente tengo un papel, y me dice: ‘mire, se ha tomado una decisión, vamos a proceder de esa manera ‘. Perfecto, él es el candidato y los candidatos tienen que saber tomar sus decisiones“, señaló el mandatario.

De igual manera, el directivo de Noticias Caracol lo cuestionó sobre si había llamado a algún precandidato de Equipo Por Colombia.

“Creo que todas las personas que están haciendo política ya tienen suficiente peso, suficiente conocimiento y son personas que han estado mucho tiempo en la política, son ellos los que tienen que decidir cuál es su camino”, comentó Duque.

De igual manera, comentó que su rol no es buscar a los candidatos para armar coaliciones. “Yo no puedo ponerme a buscar a uno, busque al otro. Mi rol no es estar armando coaliciones”, añadió el presidente.

En este sentido, muchos podrían cuestionarse si el mandatario habría incurrido en una falta disciplinaria al presuntamente haber participado en política. Ante esto, el presidente respondió negativamente y argumentó que solo fue una llamada informativa.

“¿No le paso al teléfono? Le debo pasar al teléfono, ‘presidente, lo llamo para informarle’, perfecto, muchas gracias, que esté muy bien”, sostuvo el mandatario.