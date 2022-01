“No más ultimátum”: Alejandro Gaviria a Ingrid Betancourt

Ante el ultimátum con el que Ingrid Betancourt confronta a la Coalición Centro Esperanza por los apoyos políticos que ha recibido el exministro Alejandro Gaviria, este le respondió a la precandidata en redes.

“Yo creo en la política que une, congrega, conversa con los distintos, busca soluciones y construye colectivamente en medio de la crisis. No creo en un centro político que se esconde, se aísla y le da la espalda al país. No más ultimátum”, señaló.

Cabe recordar que esta advertencia de retirarse de la Coalición la reiteró Ingrid este viernes.

“Decidí darle a la Coalición Centro Esperanza hasta mañana (este sábado) a las 12 del día para saber si seguimos firmes frente a la corrupción que traen las maquinarias”, afirmó Betancourt.

El conflicto en la Coalición Centro Esperanza comenzó este martes, cuando Betancourt no estuvo de acuerdo con los apoyos hacia Alejandro Gaviria de políticos como senador por Cambio Radical, Germán Varón e incluso de senadores liberales como Miguel Ángel Pinto.

Ingrid afirmó que no está “contenta de que les esté tomando tanto tiempo, porque es un asunto de principios y debería ser una decisión simple que en veinte segundos podría tomarse. Ahora, yo soy libre de decir esto porque he estado tanto tiempo alejada de la política que no le debo nada a nadie. Estoy libre del sistema corrupto que secuestró a Colombia”, dijo.

La Coalición Centro Esperanza está conformada con Betancourt y Gaviria, por Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; Juan Fernando Cristo; Juan Manuel Galán, y Jorge Enrique Robledo.