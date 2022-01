“No acepto ningún ultimátum:” Juan Manuel Galán a Ingrid Betancourt

Un enérgico mensaje envío el precandidato presidencial Juan Manuel Galán a su excoequipera en la Coalición Centro Esperanza Ingrid Betancourt, quien se retiró de esta convergencia este sábado.

“No acepto ningún ultimátum, esa no es nuestra forma de hacer política”, afirmó Galán en un video que compartió en sus redes sociales.

Y agregó que “esta es mi posición personal frente a los apoyos políticos a integrantes de la Coalición de Centro Esperanza”.

La controversia dentro de esta convergencia de candidatos comenzó cuando Alejandro Gaviria comenzó a hacer alianzas políticas con dirigentes señalados de pertenecer presuntamente a maquinarias políticas.

Sobre este punto crítico Galán insistió en que “sigamos lo acordado en noviembre y que cada candidato asuma el costo de sus apoyos”, concluyó.

La polémica

“Decidí darle a la Coalición Centro Esperanza hasta mañana (este sábado) a las 12 del día para saber si seguimos firmes frente a la corrupción que traen las maquinarias”, afirmó Betancourt.

Cabe recordar que estos desencuentros en Centro Esperanza comenzaron este martes, cuando Betancourt no estuvo de acuerdo con los apoyos hacia Alejandro Gaviria de políticos como senador por Cambio Radical, Germán Varón e incluso con senadores liberales como Miguel Ángel Pinto.

Ingrid afirmó que no está “contenta de que les esté tomando tanto tiempo, porque es un asunto de principios y debería ser una decisión simple que en veinte segundos podría tomarse. Ahora, yo soy libre de decir esto porque he estado tanto tiempo alejada de la política que no le debo nada a nadie. Estoy libre del sistema corrupto que secuestró a Colombia”, dijo.

Esta semana también insistió en “si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción y si esta decisión no se toma hoy (el jueves), esta noche (el jueves en la noche), con mucho dolor, pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos, yo me retiro de la coalición”, afirmó Ingrid el jueves.

La Coalición Centro Esperanza está conformada con Betancourt y Gaviria, por Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; Juan Fernando Cristo; Juan Manuel Galán, y Jorge Enrique Robledo.