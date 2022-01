Rescatan a bebé abandonado en local de plaza de mercado en Antioquia

La Policía rescató un bebé de aproximadamente seis meses, el cual habría sido abandonado en el municipio de El Santuario, en el departamento de Antioquia.

El bebé habría sido abandonado en un local comercial de la plaza de mercado del municipio. El mayor Jorge Rubio, jefe de protección de la Policía de Antioquia, la madre del niño engaño a la vendedora para que cuidar al niño.

Sin embargo, después de un tiempo, la mujer en el local se dio cuenta que la señora no iba a volver.

“La señora me pidió el favor que le cuidara un momento al bebé para ir a comprar pañales y comida. Yo me quedé con el niño y pasaron las horas y la señora no regresaba. El niño empezó a llorar desesperadamente y como yo soy mamá, le di pecho. (...) No conozco a la señora, solo se acercó a mí a pedirme el favor que le cuidara al niño un momento”, narró la testigo.

Después de esto es que se da el reporte por parte de la vendedora en la plaza de mercado. Posteriormente, llegan los agentes de Policía de Infancia y Adolescencia, para poder evaluar la situación y determinar lo que pasaría con el bebé.

El pequeño, de tan solo seis meses de nacido, fue llevado al hospital, en donde se determinó que se encontraba bien de salud y fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

“Los hechos son materia de investigación para determinar quién tendría responsabilidad en el abandono del bebé y los motivos que llevaron a la mujer a tomar esa decisión”, afirmó el mayor Rubio.

Además, el oficial de Policía reportó que el bebé recibió pañales, leche y medicamentos, debido a las malas condiciones de higiene en las que se encontraba.

“También se le restablecieron sus derechos en presencia de la Defensoría de Familia”, indicó el oficial.

La Policía de Antioquia instó a la comunidad a que si sabe algo de la mujer que cometió este abandono lo reporte.

“Se reitera a todas las mujeres, que se pueden comunicar con la Línea 123 y 141 para recibir ayuda y evitar hechos que pongan en riesgo la integridad y la vida de los niños”, agregó el mayor Rubio.

Cabe mencionar que este tipo de conductas están tipificadas como un delito que establece una condena de “prisión de 32 a 108 meses para quien abandone a un menor de 12 años de edad o persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos”.