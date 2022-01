Al cierre del debate de Caracol Radio, la periodista Vanessa de la Torre le cuestionó una de las afirmaciones que hizo el candidato presidencial Gustavo Petro y que está relacionada con que, según él, durante el gobierno de Iván Duque se han expropiado cientos de miles de empresas.

“Doctor Petro, es que me quedó dando vueltas en la cabeza esa cifra que usted da cuando dice que el gobierno Duque expropió 600.000 empresas. Yo la he buscado por todo lado (la cifra) y lo que encuentro es que en Colombia, como consecuencia de la pandemia, hubo 500.006 micronegocios que se vieron afectados; ¿de dónde saca la cifra de las 600.000 expropiaciones del Gobierno?”, le preguntó la periodista.

Sin embargo, la respuesta de Petro fue con otra pregunta: “¿A usted le parece una gran diferencia entre usted, buscando en Internet, que efectivamente se quebraron 500.000 empresas y las 600.000?”.

A la pregunta, De la Torre le aclaró que una cosa es que las empresas se quiebren, pero otra es que las expropien. “Yo quiero saber de dónde saca el dato de 600.000 empresas expropiadas en Colombia”, insistió.

Pero Petro argumentó que la quiebra de las empresas no es por la covid-19. “Eso es una apreciación falsa de parte suya porque igual hubiera pasado en el resto del mundo. En Estados Unidos no tiene usted ese indicador, no tiene una caída en la economía como la tuvo Colombia”.

“Es una tragedia lo que ha ocurrido en la economía colombiana, de acuerdo, pero una cosa es que se quiebren (las empresas) y otra cosa es que se expropien. Hay que ser en campaña, y en todo, muy precisos, doctor Petro”, puntualizó la periodista.

Y por su parte, Petro finalizó diciéndole a la periodista que cuando una empresa se quiebra por la política económica de un gobierno, eso es expropiar a un empresario y a su empresa.

Vanessa de la Torre le pilló mentira a Petro en pleno debate