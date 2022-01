Salvaje agredió brutalmente a su novia cuando comparó a Cristiano Ronaldo con su expareja

Un joven agredió brutalmente a su pareja, luego de que esta comparara que su exnovio era más atractivo que el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo.

Los hechos ocurrieron en la ciudad inglesa de Sunderland en agosto 2021.

El agresor, llamado Ross Flynn, le preguntó a su novia si encontraba más atractivo a Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, o a su expareja cuando estaban viendo unos videos de fútbol.

La mujer respondió que Cristiano no era su tipo de hombre, por lo que prefería a su exnovio.

“Mi ex se suicidó y le dije que no me parecía atractivo Cristiano Ronaldo, así que le dije que mi ex. Le dije que Cristiano Ronaldo no es mi tipo”, indicó la víctima a los medios.

La respuesta de la joven hizo que el sujeto reaccionara en forma violenta. Por tanto, la agredió físicamente, golpeándola en repetidas ocasiones.

Pese a la agresión, los jóvenes continuaron con su relación.

Sin embargo, de nuevo terminaron peleando y la joven terminó con varias fracturas y el tabique nasal desviado.

En síntesis, después de la agresión y tras la denuncia de la afectada, un Tribunal del Reino Unido sentenció al sujeto a cuatro años de prisión por los cargos de daño corporal y criminal.