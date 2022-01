Una nueva batalla entre los antivacunas y el sistema se está presentando en un hospital de Boston, en Estados Unidos, donde un paciente ingresado con graves problemas cardíacos exige un trasplante de corazón sin tomar en cuenta las vacunas contra el Covid 19. El padre de paciente identificado como DJ defendió la posición de su hijo, que no cree en las vacunas ni está dispuesto a someterse a las indicaciones de la OMS.

“Mi hijo llegó al borde de la muerte por mantenerse firme y lo han llevado al límite”, dijo. El hombre se encuentra grave en el Brigham and Women’s Hospital de esa ciudad.

“La familia de DJ dice que era el siguiente en la lista de espera para recibir un corazón, pero que, de acuerdo con la política del hospital, no es elegible porque no ha sido vacunado. Ferguson dijo que vacunarse va en contra de los “principios básicos” de su hijo y que “él no cree en eso”, precisó Independent.

Le niegan trasplante por no querer vacunarse contra Covid-19 (BBC)

Niegan trasplante de corazón a hombre por no ponerse la vacuna contra el covid-19

Para aclarar las especulaciones relacionadas con el caso, el director de ética médica de la Escuela de Medicina Grossman de la NYU (Universidad de Nueva York), el Dr. Arthur Caplan, fue muy claro al explicar el motivo por el que DJ no puede ser trasplantado.

“Los órganos son escasos, no los vamos a distribuir a alguien que tiene pocas posibilidades de vivir cuando otros que están vacunados tienen más posibilidades de sobrevivir después de la cirugía”, sostuvo el experto.

“La gripe te puede matar, un resfriado te puede matar, el covid-19 te puede matar”, insistió el médico, quien agregó que el sistema inmunológico de un paciente trasplantado “se apaga”, es por ello que se debe preparar un protocolo de vacunas y otras indicaciones para ir a cirugía en las mejores condiciones.

En un comunicado, el hospital informó: “Al igual que muchos otros programas de trasplante en los Estados Unidos, la vacuna contra el covid-19 es una de varias vacunas y comportamientos de estilo de vida requeridos para los candidatos a trasplante en el sistema Mass General Brigham para crear la mejor oportunidad para una operación exitosa y también la supervivencia del paciente después del trasplante”.

“Es su cuerpo, es su elección”

A pesar de las explicaciones de las autoridades médicas, la familia sigue defendiendo las percepciones de su hijo frente a las vacunas. Lamentan que su vida corra peligro porque tiene dos hijos, con un tercero en camino.

Covid-19 (Unsplash)

Agregan que hacen lo posible por transferirlo de hospital pero lo ven en muy malas condiciones. “Estamos persiguiendo agresivamente todas las opciones, pero se nos está acabando el tiempo”, dijo su padre. La familia reconoce que lo atienden bien en el hospital pero no aceptan que lo vacunen.

“Es su cuerpo. Es su elección”, dijo el papá. Según datos del New York Times, unos 868.000 estadounidenses han muerto por covid-19. Alrededor de 210 millones de estadounidenses han sido vacunados por completo: el 63,2 por ciento de la población, según Our World In Data, citó el medio.

Te recomendamos en video