Movilidad y seguridad en el Metro para el compromiso entre Colombia y Perú en Barranquilla

Tener dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 y mostrar su boleta digital son los requisitos para disfrutar la fiesta tricolor en las tribunas del estadio Metropolitano Roberto Meléndez cuando Colombia reciba a Perú este viernes 28 de enero, por las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA, Catar 2022.

En esta ocasión, como lo anunció hace un par de semanas la Alcaldía, el aforo del escenario será del 100 por ciento para más de 50 mil aficionados y será necesario mostrar el carné de vacunación (en físico, en fotocopia o digital) en los controles de ingreso al escenario deportivo, de acuerdo con la resolución 04 de 2021.

Seguridad en el Metro

La instalación del PMU será a las 10:00 a.m. y las puertas del estadio Metropolitano se abrirán a las 11:00 a.m. Se permitirá el ingreso de niños mayores de 5 años en las tribunas Occidental y Oriental. Desde los 10 años para Norte y Sur. Se habilitarán 8 filtros de ingreso al estadio. El ingreso será con boleta física. Se habilitará un punto de entrega en la Unidad Deportiva ‘Pibe’ Valderrama.

El ingreso será el siguiente: se instalarán 3 anillos de seguridad alrededor del estadio. El primero será para verificar la boletería digital, con el fin de cerciorarse si no han sido usadas y se pedirá el carné de vacunación. En el segundo filtro se deberá mostrar la boleta digital para ser direccionado hacia la entrada correspondiente. Y en el tercer anillo se pasará la boleta por el lector y se dará ingreso al escenario.

Asimismo, al lado de cada anillo se colocará un punto de atención donde se atenderá problemas de boletería. El cierre de las vías aledañas a los primeros filtros del estadio se hará a las 5:00 a.m. el día del partido.

Este viernes Secretaría de Salud habilitará un punto de vacunación desde las 6:00 a las 9:00 p.m. en el estadio Edgar Rentería con el fin de que las personas que no se han vacunado y tengan boleta para ir al partido puedan cumplir con el requisito.

La secretaria distrital de Gobierno informó que en el operativo participarán 2.050 unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla en todas las especialidades, 724 personas encargadas de la logística, 100 socorristas de la Cruz Roja, 12 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, 7 funcionarios del Ministerio Público (Personería y Defensoría del Pueblo), y 217 funcionarios que hacen parte de las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Con cultura ciudadana

La Oficina de Cultura Ciudadana dispondrá de 200 voluntarios que participan en este programa desde 52 barrios de la ciudad, pero ahora se van a desplazar al estadio Metropolitano para hacer esta labor cívica de recomendar el uso del tapabocas y acatar los protocolos de bioseguridad.

Estos jóvenes se van a ubicar en todas las tribunas y van a estar dando mensajes persuasivos para que los espectadores que se quiten el tapabocas en algún momento se lo vuelvan a poner o para que siempre permanezcan con el tapabocas puesto.

Los jóvenes que fortalecerán los mensajes dentro del estadio Metropolitano, antes, durante y después del encuentro deportivo, tienen entre 18 y 25 años y desde la creación de este programa han trabajado en campañas de amabilidad y civismo en sus comunidades.

Plataforma especial de Transmetro

El sistema de transporte masivo Transmetro habilitará a partir de las 12:00 del mediodía la plataforma especial ubicada en la Troncal Murillo, frente al Estadio Metropolitano, para el descenso y ascenso de usuarios que asistan al escenario deportivo.

A esta plataforma llegarán los servicios troncales que salen desde las estaciones Joe Arroyo, Parque Cultural del Caribe y Portal de Soledad, optimizando así la llegada de propios y visitantes al ‘Coloso de La Ciudadela’, movilizándose de manera rápida y segura.

“Habilitamos nuevamente este servicio para que nuestros usuarios se desplacen oportunamente al Estadio Metropolitano, además de viajar seguros. Es importante acatar la recomendación de facilitadores y personal de campo para un uso adecuado de la plataforma”, indicó Fernando Isaza, gerente de Transmetro.

Al finalizar el encuentro futbolístico, el Sistema dispondrá de validadores portátiles en la plataforma para el ingreso de usuarios y posterior ascenso a los articulados que cubren las rutas troncales.

La operación del Sistema continúa en su horario habitual de días hábiles hasta las 9:00 p.m. con el último despacho de las rutas S1 y S2 con destino a Portal de Soledad.

Desvío en rutas alimentadoras

De acuerdo a los cierres viales establecidos por las autoridades, las rutas alimentadoras A2-1 Hipódromo y A6-6 Ciudadela presentarán novedades en sus recorridos este 28 de enero.

- Ruta A2-1 Hipódromo:

Carrera 1H - calle 45 – carrera 2E – calle 43 – carrera 2B – calle 41 C – carrera 2 – calle 37 C – Av. Las Torres – Av. Circunvalar – carrera 35B – calle 30 – carrera 30 - carrera 26 - calle 26 - calle 18 – carrera 19 – calle 23 – carrera 26 – calle 24 – carrera 30 - calle 26 - carrera 26 – calle 30 - calle 19 - Av. Circunvalar - Av. Las Torres – calle 37C – carrera 1H.

- Ruta A6-6 Ciudadela:

Punto de transbordo en la calle 45 con carrera 5B, carrera 4, calle 49, carrera 1 Sur, calle 47, carrera 6 Sur, calle 49, Avenida Circunvalar, calle 51B, carrera 10 Sur, calle 49, carrera 4, carrera 4B, calle 49E, carrera 7, calle 49B, carrera 7, calle 45, punto de transbordo (calle 45 con carrera 5B).

Los horarios e intervalos de servicios de las rutas troncales y alimentadoras pueden ser consultados en las redes sociales del Sistema.

Para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de las rutas, los usuarios pueden consultar a los facilitadores presentes en las estaciones, comunicarse con la línea de atención al cliente (605) 3712222 o en la cuenta de Twitter @transmetrobaq.

Recomendaciones:

· Para una mejor movilidad se recomienda salir temprano y así evitar congestiones.

· Si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves o use transporte público.

· La Policía de Tránsito desarrollará antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

· A los conductores se les recuerda no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

· La Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán en puntos prioritarios para agilizar la movilidad.

