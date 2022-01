La Gobernación de Antioquia decretó a partir de este miércoles, 26 de enero, y por tiempo indefinido, la alerta roja hospitalaria hasta que la ocupación de UCI baje del 90%. Según los registros, se encuentra en el 92%.

“La medida de alerta roja se toma desde hoy hasta el momento en que lo requiera la ocupación de unidades de cuidados intensivo”, afirmó el gobernador Aníbal Gaviria.

En esta oportunidad, el mandatario indicó que dicha alerta no restringe, como en ocasiones anteriores, los procedimientos quirúrgicos que requieran de una unidad de cuidado intensivo.

A la fecha el departamento cuenta con 80 camas disponibles y Medellín, la ciudad con mayor capacidad instalada, tiene solo 29. Por ahora, el objetivo es ampliar el número de camas a las 1.200. Sin embargo, también preocupa que en el último reporte de covid-19 reveló que los fallecidos subieron a 51, la mayoría de estos no se había aplicado la vacuna.

“Si, definitivamente, vemos una proporción bastante importante de personas que o no tenían el esquema completo, o no habían llegado a la tercera dosis, o no estaban vacunadas. Esto remarca la importancia de esa tercera dosis para disminuir la posibilidad los cuadros graves”, indicó a Noticias Caracol Yéssica Giraldo, epidemióloga.

Declaramos Alerta Roja Hospitalaria. Durante varios días hemos tenido ocupación UCI superior al 90%, es necesario redoblar el AUTOCUIDADO. Con esta medida, damos herramientas a las IPS para ampliar Unidades de Cuidados Intensivos, la meta es llegar a 1.200 camas, si es necesario. pic.twitter.com/0FiOHwBFMG — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) January 26, 2022

Antioquia en alerta roja hospitalaria por ocupación UCI