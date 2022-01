¡Una pesadilla! Árbitra italiana fue víctima de difusión de imágenes íntimas

Diana Di Meo es una víctima de la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas. La joven árbitra uso las redes sociales para denunciar su caso, el cual ha causado controversia en Italia.

La joven de 22 años grabó un video para señalar que le robaron varios contenidos multimedia íntimos de contenido sexual y que estos fueron masivamente compartidos por Telegram y WhatsApp.

“Están compartiendo mis vídeos privados, contenidos que yo no he compartido y algunos de ellos grabados sin mi consentimiento. Me enteré de estos vídeos gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para ganar fuerza, porque llevaba dos días encerrada en la casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran”, denunció.

Detalles de lo que vivió

En primera instancia claró que ella no ha mandado ese contenido a nadie, por lo que teme que fue hackeado su iCloud. Aclaró que este tipo de hechos le afectan hoy a ella, pero mañana alguien más puede ser la víctima.

“Estoy aquí para hablar de esto. Muchas de nosotras no podemos hacerlo y se esconden. Espero poner voz a todas esas víctimas que son culpabilizadas, cuando en realidad el culpable está al otro lado de la pantalla. Ya sea por difundir o compartir”.

Autoridades han especificado que los culpables de cometer esta difusión de información o contenido privado pueden recibir hasta seis años de cárcel.

Diana obtuvo su título de árbitro en el 2015. Su mayor sueño es pitar un cotejo en el mítico escenario de San Siro.