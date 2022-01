Pfizer comienza ensayos clínicos de la vacuna contra la variante ómicron

Los laboratorios Pfizer y BioNTech comenzaron los ensayos clínicos para probar una versión específica de la vacuna contra la variante ómicron del COVID-19, anunciado formalmente por las compañías este martes 25 de enero.

Ambas empresas están avanzando con los estudios de una nueva forma de la vacuna en respuesta a las preocupaciones de que la inyección original no previene la infección con la variante más nueva y contagiosa de coronavirus o la enfermedad leve de COVID-19.

Si bien destacan que las primeras dosis de las inyecciones parecen estar resistiendo bien en términos de prevención de la hospitalización y la muerte, especialmente para las personas que recibieron un refuerzo, no parece ser suficiente para controlar la ómicron.

La serie de dos dosis de las vacunas COVID-19 basadas en genes, fabricadas por Pfizer/BioNTech y Moderna, no parece ofrecer mucha protección contra la infección con la variante del virus. El sitio web de The Verge explica que una tercera dosis de refuerzo restaura parte de esa protección, pero no está claro cuánto dura.

Vacunas COVID-19 (Unsplash)

La esperanza de los científicos

Ómicron tiene una lista de mutaciones que dificulta que los anticuerpos producidos contra la forma original del virus, que son los tipos generados por las vacunas, lo bloqueen. La esperanza es que una forma específica de ómicron de la vacuna, que debería impulsar al cuerpo a producir anticuerpos específicos de ómicron, brinde una protección más duradera contra infecciones, enfermedades leves y casos graves de COVID-19.

El estudio recientemente lanzado probará una inyección específica de ómicron en 1420 personas. Las personas que ya recibieron dos dosis de la vacuna original recibirán una o dos dosis adicionales de esta nueva vacuna.

Por su parte, los ciudadanos que ya han recibido tres dosis de la serie original recibirán una dosis adicional del original o una dosis de la inyección de ómicron, y un tercer grupo de personas que nunca han sido vacunadas recibirán tres dosis de la inyección específica de la contagiosa variante.

[ Científicos norteamericanos encuentran la cantidad de mutaciones específicas que hacen de ómicron la variante más contagiosa del covid-19 ]

Ugur Sahin, director ejecutivo y cofundador de BioNTech, se expresó al respecto en un comunicado: “Este estudio es parte de nuestro enfoque basado en la ciencia para desarrollar una vacuna basada en variantes que logre un nivel similar de protección contra omicron como lo hizo con variantes anteriores pero con una protección de mayor duración”.

Dos inyecciones siguen siendo algo efectivas contra enfermedades graves y la muerte, mientras que la tercera dosis solidifica esa protección. Sin embargo, la conclusión de los expertos es que es necesaria una vacuna específica para la variante ómicron, y tras la ola mundial de contagios, no deben tardar mucho en empezar a vacunar con ella.