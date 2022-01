La desgarradora llamada de auxilio de conductor de camión de basuras linchado por emberas

Indígenas asesinaron a hombre identificado como Hildebrando Rivera, de 60 años, que atropelló a una mujer embarazada y una niña de año y medio, el martes en la noche.

Las víctimas fatales del accidente fueron identificadas como Erminda Sintua Tunay, de 38 años, y Sara Camila García Tunay, de un año.

En una brutal respuesta a los hechos, la comunidad embera linchó y asesinó al conductor, con piedras y palos tras el siniestro que se produjo a la altura del parque Florida, en Bogotá.

En entrevista con Blu Radio, el gerente de la empresa de basura, Mario Calderón, narró la desgarradora llamada de auxilio de Rivera luego de atropellar a la mujer y a la niña lo que produjo una asonada en esta área.

“Don Mario, estoy acá en el camión, no me dejan bajar, se me atravesó un muchacho y yo no lo vi”, fueron las palabras de Hildebrando en medio de su angustia.

“Su voz era de desesperación, lo que él me decía en ese instante es muy difícil para mí”, agregó Calderón.

El gerente de Ecosiecha inmediatamente se comunicó con el alcalde de Funza para lograr el apoyo de la Policía, mientras otros funcionarios de la empresa intentaron volver a comunicarse con Rivera pero no fue posible.

“Estoy llamando al teléfono de Hildebrando y me contesta una voz de una persona que me dice: ‘no llame más a este h…, que a este lo vamos a matar’”, informó la técnica operativa de Ecosiecha a Calderón.

En medio del caos, unos 600 miembros de esta comunidad bloquearon el paso entre Funza y Siberia, en Cundinamarca.

Cabe recordar que miembros de la comunidad Émbera, se asentaron hace unas semanas en este parque del occidente de Bogotá.

El caso es motivo de investigación para hallar a los responsables.

Una mujer Embera en estado de embarazo y su hija de un año y medio de edad murieron luego de ser arrolladas por un vehículo de basuras en inmediaciones del parque Florida. Comunidad indígena a punta de palo y piedra tomó justicia por mano propia contra el conductor @Citytv pic.twitter.com/g5IW5xK8yH — Leonardo Ballesteros (@BallesterosLeo) January 26, 2022