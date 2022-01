Hombre fractura la cara de su novia por decir que su ex es más guapo que Cristiano Ronaldo

Lo que parecía una sencilla conversa terminó con un brutal ataque a una mujer. Ross Flynn no perdonó que su pareja señale que su expareja le parecía más guapo que Cristiano Ronaldo.

El brutal ataque, que terminó fracturándole la cara a la víctima, se dio el pasado 14 de junio. Flynn preguntó, en aquella ocasión, si le atrae más CR7 o tu expareja.

La mujer indicó que no le atrae la figura del Manchester United, por lo que su ex le parece más simpático. Esto detonó la ira del hombre que le propinó un golpe en el lado izquierdo de la mandíbula y la llevó a la habitación donde la agredió en repetidas ocasiones.

Ross Flynn

“Mi ex antes que él se suicidó y le dije que no me parecía atractivo Cristiano Ronaldo, así que le dije que mi ex. Le dije que Cristiano Ronaldo no es mi tipo”, comentó la víctima.

Días después, otra discusión terminó en una nueva paliza. En esta ocasión el hombre dio varias patadas en el rostro de la fémina.

Flynn ya tenía antecedentes de ataques. En pasadas oportunidades fue puesto en libertad bajo fianza tras se calificado como de alto riesgo para futuras parejas.

Cristiano Ronaldo (Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

La jueza Sarah Mallet sentenció al acusado a cuatro años tras las rejas con un año adicional por condenas previas relevantes.

Durante el juicio se recordó que el victimario hasta le prohibía usar las redes sociales, incluso la obligó a borrar sus perfiles para que no pudiera hablar con nadie más de esa manera.

El, tras la sentencia, manifestó que está arrepentido y le pidió al tribunal que sea benévolo por su sinceridad.