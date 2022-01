Señalan a Claudia López de participar en política por comentario sobre los acuerdos de paz

Una vez más la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es señalada de participación en política, después de lanzar duras críticas por la poca efectividad en la implementación de los acuerdos de paz.

Según Blu Radio, la mandataria de los bogotanos lo hizo durante el Consejo Distrital de Paz en Bogotá.

“Una cosa era la paz con la ciudadanía y otra la paz con las FARC. Muy bien, pero ni cumplen lo uno ni cumplen lo otro (...) Y después esperan que no haya estallido social y se preocupan de que hay polarización. ¿Cómo no va a haber? Donde hay exclusión y negación sistemática de derechos cómo no va a haber”, dijo la alcaldesa.

Además, López aprovechó para realizar un llamado a la ciudadanía para las decisiones al momento de votar.

“Ahora que nos encontramos en un año electoral quiero recordarles que el voto es libre, en Bogotá y en toda Colombia y que esta alcaldía no interferirá en las decisiones. Pero, sí quiero recordar que en el 2022 no podemos permitir que Colombia por falta de información o por manipulación expresa de actores políticos cometa el error de derrotar nuevamente los acuerdos de paz, que hemos pagado caro la falta de legitimidad política en las urnas”, afrimó López.

Hace una semana, la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria a la mandataria por dos trinos en contra del uribismo.

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que indicó que la alcaldesa pudo usar el cargo para participar en controversias políticas y reveló cuál es objeto de la investigación.

“El uribismo va solo hasta primera vuelta” jajaja. ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe?. La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez. ¡No más!”, escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

Acompañamos la posesión de los 94 representantes del Consejo Distrital de Paz, electos por primera vez por voto popular por voluntad de @Bogota en el Plan de desarrollo y acuerdo del @ConcejoDeBogota.¡Bienvenidos a reforzar el trabajo por la paz y el cumplimiento de los acuerdos!

