José Gregorio Donado Peña, es el nombre del joven de 22 años que actualmente busca una indemnización por parte del Estado tras haber sufrido por un error en su registro civil de nacimiento.

El joven, se sexo masculino, fue registrado en esta casilla como “femenino”, y su familia no advirtió sobre esto hasta que cumplió 16 años y ya se iba a graduar del colegio.

En su tarjeta de identidad que ahora carga está registrado en la casilla del sexo como ‘sin identificación’. Pero los problemas realmente vinieron cuando cumplió la mayoría de edad y en el universidad en la que estudiaba le pedían su cédula.

Cuando fue hacer la diligencia en la Registraduría, el joven fue enviado a la clínica donde nación, luego a una notaría y luego de eso pasaron meses en donde tuvo que estar de un lado para otro.

El hombre decidió salirse de ese juego de ping pong, dejó la universidad y se resignó a no tener una cédula que lo identificara como ciudadano. Al respecto, el joven narra que ha perdido oportunidades y que ha sufrido en el camino de tratar de que le solucionen este problema.

Joven que quedó ‘femenino’ en registro de nacimiento busca indemnización 22 años después

“No pude seguir estudiando, no he podido tener cédula. He sufrido de bullying. He perdido propuestas laborales en el extranjero”, señaló Donado Peña.

El joven trabaja actualmente en un trabajo informal en la ciudad de Medellín, pero como no puede cotizar salud, pensión o ARL no ha podido frmalizarse. Incluso, el problema fue tan grave que tiene una hija de un año y medio a la que no ha podido darle su apellido por el error en su documento.

Tras seis años de una ardua lucha, el joven pudo arreglar su problema irónicamente en solo diez minutos. El registrador especial de Barranquilla solo necesitó de unos pocos movimientos para reemplazar el registro y habilitar a Donado para que sacar su cédula.

“Era algo que se podía corregir reemplazando el registro, revisando la condición sexual de la persona y arreglarlo. Pudimos corroborar esto y procedimos inmediatamente a corregir el sistema, vinculando el sexo al joven José, por lo que desde hoy puede tramitar su cédula en cualquier Registraduría del país”, dijo el funcionario.

Ahora, José alista una demanda pues el daño que le han provocado debe ser resarcido, pues ha perdido ingresos por el error en su registro de nacimiento.

“Voy a meter una tutela con abogado porque el estado tiene que pagarme todo lo que me ha afectado. La universidad porque por ellos perdí esa oportunidad, los sueldos que no percibí, la manutención de la niña”, indicó el joven afectado.