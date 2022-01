Una pareja de motociclistas fue arrollada por una ambulancia en Bogotá

Una pareja de motociclistas fue arrollada por una ambulancia perteneciente al sector privado, en el barrio Meisel, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

En un video captado por las cámaras de seguridad quedó registrado la aparatosa coalición, cuando dos hermanos, un hombre y una mujer fueron lanzados debido al golpe, varios metros, contra el pavimento, de acuerdo a un informe publicado por City TV.

“Ellos están para salvar vidas y no es posible que pasen por encima de otras vidas y no sabe el daño. Mis sobrinos están en la casa y no saben qué va a pasar con mis hermanos”, dijo un familiar de los heridos.

En las imágenes se puede observar que la ambulancia era conducida de forma errática, en contravía y con exceso de velocidad, al parecer, estaría compitiendo con otro vehículo médico de emergencias por la supuesta atención de un paciente, según informó City Tv.

Mientras tanto, el conductor de la ambulancia involucrada adujo que iba en código rojo y fue otro vehículo médico el encargado de recoger a los heridos.

De acuerdo a los familiares de las víctimas, la ambulancia no llevaba pasajeros enfermos o heridos sino que corría en búsqueda de un servicio.

Pese a que el accidente ocurrió a dos cuadras del Hospital de Meisel, los heridos fueron traslados hasta un hospital en Kennedy, un centro médico privado y bastante retirado del lugar de los hechos.

Tristemente, los hermanos heridas presentan múltiples fracturas en las extremidades inferiores y politraumatismos en sus cuerpos. También presentan traumas en sus cráneos. La mujer afectada está aún en estado de inconciencia.

Con la recolección de los videos del hecho, las autoridades de tránsito esperan dar con los responsables del choque.