Expertos en comunicación verbal señalan que Yhonier Leal es un psicópata

La entrenadora de comunicación verbal Rita Karanauskas en entrevista con la Revista Semana, relató al detalle los análisis gestual y verbal de Yhonier Leal durante las entrevistas que dio a los medios de comunicación y el día de la declaración donde aceptó los cargos por el homicidio de su madre y hermano.

En la primera parte de la entrevista, Rita menciona las causas que pudieron llevar a Yhonier a cometer este crimen. Pero inicialmente relató las premisas clave para detectar una mentira “El subconsciente siempre es honesto y aunque ti quieras mentir, el subconsciente te va a delatar de alguna forma, bien sea por una palabra, por un gesto, por un cambio de voz, te va a delatar.”, mencionó Karanauskas

A partir de esa declaración Rita menciona que todos estos hechos se remiten a la infancia, que en este caso puntual se limita a la preferencia por el hijo estrella, que era Mauricio Leal, y no Yhonier, sumado a la represión de las emociones que muchas veces los padres le hacen sentir a sus hijos con frases como “llorar es de niñas”, “en esta casa no se llora”, y que muy probablemente fue el tipo de infancia que vivió Yhonier “Mil lectura particular es que en las casas donde hay un niño estrella y otro no es estrella, ese no estrella no lo miran, no es tan visible ni para los papás ni para la sociedad y va acumulando rabia (...) y empieza a ser muy calculador y muy manipulador buscando cómo salir y ser visible, y pudo ser este caso.”

Así mismo señaló que la manera en la que se refería a Marleny y a Mauricio nunca fue cercana, ya que nunca utilizó addjetivos como “mi hermano”, para intuir que tenían una relación cercana “¿Cómo saber si una persona es cercana a otra o no? inderectamente a las palabras que dice. En una primera declaración el fiscal le dice ‘cueteme qué pasó' (...) ahí vamos escuchando cómo se refiere a los muertos, si los nombra con nombre propio o no, como se refiere a ellos, si con distancia o con cercanía(...) en este caso todo lo que yo oí fue lejano, nunca dijo “mi hermano” y nunca dijo “mi mamá”, siempre dijo “Cuando vi eso”.

Además analizó varios momentos de las entrevistas a los medios, donde evidentemente cambió su discurso en cada una. El periodista de la Revista Semana le mencionó el parpadeo constante en la entrevista con el Canal Caracol, y frente a esto mencionó “Cuando el cuenta los sucesos en esa primera entrevista, su cara es perfectamente impenetrable, se llama cara de poker, porque los jugadores de poker hacen esa cara para que nadie descubra su juego, entonces prácticamente tiene una cara sin emocionalidad, eso no lo hace asesino (...) hay un momento en el que el menciona una palabra y empieza un parpadeo rápido que está vinculado a mucho estress, cuando nos estresamos el cuerpo reacciona (...) y eso si fue una señal de alerta, en ese momento dije “acá hay algo”.

Ya al momento de analizar un segundo video, donde Vicky Dávila, el periodista le pregunta a Rita Karanauskas ”¿Qué puede decir frente a esto?” Rita responde “Analicemos entrevista uno y entrevista dos. La gestualidad es completamente diferente. La primera entrevista que fue apenas ocurrió el evento él todavía no se había preparado, no sabía la historia, y no sabía lo que se le venía encima, entonces en la de caracol lo vimos, no había ninguna gestualidad. Pasó una semana, después se la hizo Vicky, imagínese todo lo que pasó durante esa semana, el ya se vió confrontado se vió en riesgo y empezó a actuar.”

Además señaló un detalle en específico durante la entrevista co Vicky y fue una ligera sonrisa en medio de un tema que no es gracioso, pero que Yhonier lo expresó. Esto, según lo comenta Rita, se llama el placer del desafío. Frente a esto mencionó “Eso es un gesto super complicado no todas las personas en el mundo lo tienen en su ADN, es una sonrisita como de placer que sale a destiempo donde no da lugar una sonrisa, no hay nada chistoso y le sale ahí (...) en los casos que yo he visto, siempre que veo placer del desafío, es un sentimiento vinculado a: ‘te estoy engañando y no te estás dando cuenta, y me siento muy complacido por eso’ así se define "

Finalmente, concluyeron analizando las declaraciones de aceptación de cargos donde según Rita “Fue un guión (...) siempre vio los hechos lejanos”, “Nunca se lo apersonó (...) y eso es algo muy común en personas con posibles perfiles de psicopatía”