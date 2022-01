En medio del Puesto de Mando Unificado adelantado por el Ministerio de Salud, el director de Promoción y Prevención de esta cartera, Gerson Bermont aclaró dudas de varias secretarías de salud en el país que alegan que no hay dosis de refuerzo.

La entidad hizo un llamado de atención a las regiones, pues en algunos casos se estarían absteniendo de aplicar dosis de refuerzo porque no hay de determinada farmacéutica.

La Alcaldía de Medellín, por ejemplo, habría comentado a través de un trino que no se aplicarían más dosis de refuerzo desde el 21 de enero pues hay escasez de los biológicos.

En este sentido, el Ministerio de Salud aclaró que actualmente hay dosis de la vacuna de AstraZeneca garantizadas para todas las personas mayores de 18 años que hayan cumplido con los 4 meses desde la culminación de su esquema completo de vacunación.

MinSalud hace fuerte reclamo a regiones que dicen no tener dosis para refuerzos

De igual manera, el Gobierno recordó que la combinación de vacunas genera una mayor inmunidad frente a las nuevas variante de al Covid-19, como la ómicron.

“Hay varias secretarías que dicen que no tienen dosis de refuerzo porque no tienen Pfizer por ejemplo. Resulta que se amarran y aquí nadie se puede casar con ningún biológico en especial. Un llamado a todos los secretarios a que tengan en cuenta la posibilidad de mezclar vacunas (...) pero hay mucha gente que dice: no, yo me espero a Pfizer, yo me espero a Moderna y resulta que les dicen que no hay dosis en este momento teniendo AstraZeneca en sus bodegas”, dijo el funcionario.

Ante esta situación, el Ministerio fue enfático en pedir a las secretarías de salud que apliquen las dosis disponibles en las bodegas para poder agotar las vacunas que aún faltan por aplicar. El llamado a la ciudadanía también es aplicarse la vacuna que haya disponible, ya que todas evitan la hospitalización y frenan la letalidad del virus.

De igual manera, el Gobierno comentó que las vacunas de Janssen también están disponibles para aplicación de dosis de refuerzo. Con este biológico, más de 5 millones de personas se han vacunado y están autorizadas para recibir un refuerzo de esta misma farmacéutica.

“Resulta que les están diciendo a las personas que no hay dosis de refuerzo porque no hay Moderna o no hay Pfizer, y resulta que tienen sus neveras de Janssen y no las están aplicando como dosis de refuerzo”, dijo Bermont.