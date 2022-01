“Me gritaba uno paraco y cien mujeres decían ‘Uribe’, te amo”

La Revista Semana publicó una sorpresiva reacción del expresidente Álvaro Uribe después de su visita en campana a Barranquilla. Allí repartió sus panfletos de campaña en el centro de la ciudad.

“En el Paseo Bolívar, tres o cuatro personas aisladamente me gritaron paraco, pero me gritaba uno paraco y cien mujeres me decían ‘Uribe, te amo’. Además, empresarios decían que tenían su pequeño negocio gracias a la Política de Seguridad Democrática”, detalló Uribe.

De igual forma el líder del Centro Democrático dijo que no le pueden cerrar la posibilidad de hacer campaña en las calles como lo está haciendo en principales ciudades del país.

También se pronunció sobre Santa Marta, donde su visita fue abucheada por un grupo de jóvenes opositores. “No se trató de un abucheo, fue una agresión”, concluyó.