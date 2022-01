Un angustiante hecho se presentó este viernes en la ciudad capital, cuando un artefacto explosivo fue hallado en un baño de un restaurante detrás del inodoro.

“Encontramos una bomba puesta por enemigos de la paz, por aquellos que quieren hacernos retroceder a esa época de guerra”, publicó Manuel Bolívar, vocero del partido en un video compartido en Twitter.

Además el pasado jueves, el mismo día en que habría sido puesto el artefacto, el lugar fue sede de la actividad del Pacto Histórico y para este viernes estaba programada otra reunión de campaña electoral.

Cabe recordar que el lugar es una casa restaurante perteneciente a un reincorporado de la antigua guerrilla de las Farc. Esta sede se ha convertido en un punto de encuentro para los miembros de este partido.

El vocero del partido Comunes, quien también es el dueño del restaurante se pronunció en BLU radio sobre los hechos y contó que incluso arriesgó su vida para sacar el explosivo del lugar.

Los detalles de bomba encontrada en restaurante de excombatientes en Bogotá

El hombre narró que a penas vio el artefacto explosivo al llegar a hacer aseo este viernes, no dudó en cogerlo y sacarlo del lugar. “Veo una botella de gaseosa de dos litros con explosivo dentro, la cojo, la saco y la retiro. No quería que me destruyeran la casa. Arriesgándome, cogí la bolsa y salí corriendo. Me di cuenta que tenía un dispositivo celular para hacerla explotar con una llamada y llamo a la Policía”, dijo Bolívar a BLU Radio.

En medio de estos hechos, el hombre incluso recordó que hubo una visita por parte la Policía al restaurante, incluso con perros antiexplosivos, y esta terminó a las 3:00pm. En este sentido, según dice Bolívar, la bomba habría sido puesta allí entre las 3:00pm y las 10:00pm del día de ayer, jueves 20 de enero.

“Cerré el restaurante a las 10:00 de la noche. No volvimos a abrir hasta las 7:00 de la mañana, la bomba la colocaron desde las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche”, aclaró el dueño del establecimiento.

Además, Bolívar agregó que sabe que esto es un ataque premeditado en contra del partido y en contra de la paz, según dijo, pues para hoy estaba programado un evento con los jóvenes del movimiento político.

““Fui guerrillero durante 15 años, sé lo que significan esos actos criminales. Estamos comprometidos con la paz”, concluyó en la emisora el excombatiente.