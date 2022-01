Ladrones que pidieron falso servicio a app de transporte robaron carro al conductor en Bogotá

Delincuentes en Bogotá se hicieron pasar por usuarios de una plataforma de transporte y luego con armas blancas y de fuego robaron al conductor.

Andrés Vargas, quien se dedicaba a ser conductor de una aplicación de transporte, denunció que fue robado por dos pasajeros la madrugada del 12 de enero pasado.

“Yo siento que me tomaron del cuello y uno de ellos sacó un cuchillo. Me amenazó con el cuchillo y el que iba al lado mío sacó una pistola y me amenazaban que me iban a matar. Me despojaron de todas mis pertenencias”, dijo el afectado a City TV.

El robo ocurrió a cuatro cuadras del CAI del barrio Santa Isabel.

Al día siguiente, al interponer la denuncia, el conductor conoció de la captura de dos sujetos por otro robo distinto, pero para su sorpresa, los reconoció como las mismas personas que la noche pasada, le habían robado su vehículo.

Sin embargo, cuando pidió que su testimonio fuera tenido en cuenta, las autoridades lo desestimaron.

Y los ladrones a pesar de haber sido capturados con dos vehículos robados, uno de ellos menor de edad, fueron dejados en libertad.

Incluso durante el interrogatorio, uno de los ladrones le pidió a Vargas que no pusiera la denuncia y le devolvería su carro.

Hasta el momento el afectado está en comunicación con los padres de los ladrones, con los cuáles intenta que le regresen su vehículo.