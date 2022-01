Las mentiras que dijo Yhonier Leal durante las entrevistas en televisión

Desde el momento en el que se conoció que Mauricio Leal había amanecido muerto y que presuntamente se había tratado de un suicidio, posterior a haber asesinado a su madre, Yhonier Leal se conviritió en el protagonista de las noticias.

Se prestó para salir ante todos los medios de comunicación como el único vocero de la familia ante la tragedia que había encontrado, el presunto suicidio de su hermano y el asesinato, por parte de Mauricio, de su madre. Esa era su versión.

El 8 de diciembre de 2021, dos semanas después del hecho, dijo en una entrevista en Noticias Caracol, que “he sido totalmente sincero”, mientras vestía una de las chaquetas de Mauricio Leal y que hacía poco había usado en una entrevista.

Además, sin inmutarse dijo: “Nadie merece morir en esta vida, y mucho menos un ser tan querido y tan especial como tu propia madre o tu propio hermano. Nosotros quisiéramos nacer y ser eternos. Nadie quisiera que nadie muriera en esta vida... y menos de esa manera”.

Así intentó presentarse ante los colombianos como un hermano cariñoso y que no podría entender que algo así sucediera, todo cuando sabía que él era el autor de los homicidios.

Cuando el periodista le preguntó si era sincero en sus declaraciones dijo: “He sido totalmente sincero. Les he dicho todo lo que realmente sé. Todo lo que realmente pasó, así tal cual lo contamos, con el corazón en la mano”.

El periodista le dice que si no hubo alguna mala intención en contra de su hermano Mauricio Leal, a lo que respondió: “No, jamás. Jamás hubo un solo rasguño, jamás hubo una mala palabra. Jamás hubo nada de eso”.

Luego, repitió: “Nadie quisiera morir en esta vida”, cierra los ojos por unos segundos y dice: “menos de esa manera”.

Cuando el periodista le preguntó si se arrepentía de algo, guardó silencio por unos segundos, suspiró mirando el suelo, se escuchó que susurró diciendo: “Dios mío”. Luego, hace silencio y dudoso dijo: “no sé... si algo pasó después que yo salí, de pronto me arrepiento de no haber estado más tiempo allí y haberlos defendido, si algo pudo haber pasado”.

Yhonier Leal reconoció durante la audiencia de medida de aseguramiento, que era el responsable del homicidio de su madre Marleny Hernández y de su hermano Mauricio Leal.

Cinismo, frialdad y maldad: aquí las mentiras que dijo Yhonier Leal en la entrevista con @NoticiasCaracol, el 8 de diciembre. La primera: "He sido totalmente sincero".



Hilo 👇 pic.twitter.com/NJLIG6PtDW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 19, 2022

Las mentiras que dijo Yhonier Leal durante las entrevistas en televisión