Tren de Bogotá al mar: La nueva propuesta de Petro

Durante la visita del precandidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro a Villavicencio, capital del departamento de Meta lanzó una audaz propuesta.

Dijo que en su gobierno pensaría en la creación de un tren que comunique a Bogotá con el mar en las costas colombianas.

“¿Por qué no soñar con que un ferrocarril puede juntar Villavicencio con Bogotá y por tanto a Bogotá con el mar?”, preguntó Petro.

Además añadió que Colombia “ya lo necesita desesperadamente, ¿por qué no pensarlo? A ver, pensemos lo que le ha pasado a la carretera con sus altísimos peajes. El banquero que sabía del tema le entregó como responsabilidad al Estado, no a él a pesar de ser él el que cobra los peajes, 120 puntos críticos de la carretera. Que en general es donde se bloquea. Entonces, cuando caen las rocas, resulta que ese es uno de los puntos que se exoneraron al contratista de la concesión y ahí le toca al Estado pagar para recuperar la vía”.

Y defendió el hecho de que los colombianos no deberían pagar más peajes para beneficiar a unos pocos. “Pagando en el peaje” los colombianos “lo enriquecemos (…). Pero no se sostiene la carretera y no se sostiene porque esa carretera, y lo mismo sería una vía férrea, tiene que ser pensada no como un negocio financiero, sino como un aporte ambiental. Es un corredor verde lo que se necesita”.

En el pasado Petro ha mencionado la idea de revivir el tren con una vía férrea que una a Colombia con Venezuela.