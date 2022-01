Un informe de la organización Oxfam Intermón informó que los diez hombres más ricos del mundo duplicaron su fortuna en los dos últimos años de pandemia, todo, mientras el resto del mundo vive los peores años al perder empleos e ingresos.

Irónicamente, los multimillonarios pasaron de tener 700 mil millones de dólares a 1.5 billones de dólares (mil 300 millones al día). En contraste, en el mismo período unos 160 millones de personas cayeron en pobreza.

“Si estos diez hombres perdieran mañana el 99,999 por ciento de su riqueza, seguirían siendo más ricos que el 99% de las personas del planeta”, afirmó el director de la ONG, Franc Cortada, quien añadió que, “actualmente, acumulan seis veces más riqueza que los 3 mil 100 millones de personas más pobres del mundo juntos” “, citó Aristegui Noticias.

Los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron su riqueza por la pandemia

La revista Forbes consideró el año pasado que entre las personas más ricas del mundo se encuentran los multimillonarios: Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer y Warren Buffet. Curiosamente, no hay en esta lista una sola mujer.

El nuevo informe con su odioso resultado fue publicado este lunes en ocasión de la ‘Agenda de Davos’ del Foro Económico Mundial. La organización afirma que luchar contra las desigualdades “evitaría la muerte de 21 mil personas al día o una persona cada cuatro segundos. Se trata de estimaciones conservadoras basadas en el número de muertes causadas a nivel global por la falta de acceso a servicios de salud, la violencia de género, el hambre y la crisis climática”, detalló.

“Nunca ha resultado más urgente poner fin a unas desigualdades tan violentas y obscenas, rompiendo con la acumulación de poder y de riqueza extrema de las élites. No hay marcha atrás, es el momento de impulsar medidas fiscales para redistribuir estos beneficios extremos y que se reintegren a la economía real para así salvar vidas”, añadió Cortada.

“Groseramente” ricos

Es obvio, a decir por el informe y sus contrastes, que la riqueza de unos pocos impacta en el empobrecimiento de otros, esto porque las condiciones de los que están en el extremo de las oportunidades no mejoran. Si una población no tiene recursos para mejorar sus servicios de salud, de educación, de transporte y comunicaciones, es muy probable que sus habitantes no puedan movilizarse socialmente, y quien lo haga es claramente una excepción.

La organización instó a que sean los más ricos los que paguen más impuestos, esto porque ese pago no deteriorará en absoluto su calidad de vida. “Los Gobiernos mundiales deben garantizar que las personas y empresas más ricas paguen los impuestos que en justicia les corresponden e invertir estos recursos recaudados en servicios de salud y protección social universales, en medidas de adaptación al cambio climático, y en prevención de la violencia de género, así como asegurar un acceso universal a las vacunas contra la Covid-19. Asimismo, es fundamental definir políticas que garanticen que las mujeres, las personas racializadas y otros grupos oprimidos estén representados en todos los espacios de toma de decisiones”, subraya Cortada.

Ese mismo planteamiento lo hizo el año pasado el senador estadounidense Bernie Sanders, de 80 años, quien etiquetó en su comentario a Elon Musk. En respuesta, Musk escribió “¿Todavía sigues vivo?”.

Por fortuna, tanto en Estados Unidos como en China están planteando formas de frenar estas desigualdades trabajando en políticas antimonopolio y en más tipos impositivos a las personas ricas.

Pero los pronósticos de la ONG española no dejan de ser inquietantes en otros aspectos. Estimó que la desigualdad entre países crecerá por primera vez en una generación. “Las vacunas son un imperativo y una condición de mínimos necesaria para que cualquier país pueda encarar la recuperación ya que aún hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso ni a una dosis”, añadió Oxfam Intermón.

Antes de la aparición de la pandemia, se estimaban 99 años para cerrar la brecha de género. Ahora se van a necesitar 135 años. El informe sostuvo que las mujeres perdieron en el año 2020 cerca de 800 millones de dólares en ingresos. “La riqueza conjunta de 252 hombres es mayor que la de los mil millones de mujeres y niñas que viven en África, América Latina y el Caribe”.

