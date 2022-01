The Nature Photographer of the Year 2021 acaba de anunciar los resultados de su prestigioso concurso, en el que se registró un número récord de candidaturas procedentes de más de 97 países. Metro examina el ganador general y las fotos ganadoras de las distintas categorías del concurso.

Expandir Reproducción automática 1 de 4 Ganador absoluto Esta foto aérea de un grupo de gansos de patas rosas captada en su ruta migratoria le valió a Terje Kolaas, de Noruega, el título de fotógrafo de naturaleza del año. Terje Kolaas / Noruega