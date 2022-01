¡Increíble! Tras seis días perdido, bomberos salvan a perrito sepultado bajo escombros

Elementos del cuerpo de bomberos de Seattle, Estados Unidos, lograron rescatar a un perrito de morir entre los escombros de una casa que se vio afectada por un deslave en el vecindario de Magnolia, al norte de la ciudad.

Las imágenes difundidas en Twitter por el Departamento de Bomberos de Seattle muestran el momento en el que un vecino de los afectados ayudó a los uniformados a sacar a la perrita Sammy, a quien sus dueños daban muerta tras el desastre.

2400 block of Perkins Ln W: pic.twitter.com/HO9Ko0WqZp — Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) January 13, 2022

Asimismo, en las imágenes se escucha cómo uno de sus dueños, supuestamente identificada Didi Fritts, no pudo contener la emoción y gritó al ver a su mascota a salvo y con vida: “mi bebé, mi bebé”.

De acuerdo con el medio local Seattle Times, el pasado 7 de enero, James y Didi Fritts, además de sus dos perritas, fueron sepultados por un deslave que cayó encima de su casa, accidente del cual James fue rescatado por los bomberos y Didi logró salir por sus propios méritos.

Al no hallar rastro del paradero de sus mascotas, la pareja acudía diario a su propiedad para buscar los cadáveres de sus animales. No obstante, el matrimonio no esperaba con que seis días después escucharan ruidos entre los escombros.

En consecuencia, teniendo esperanza de hallarlas con vida, llamaron a los bomberos. Con sierras y maniobras cortaron algunos muros derruidos para llegar hasta Sammy, quien aparentemente esperaba junto al cuerpo de Lilli, la otra mascota de los Fritts, a que alguien la ayudara.

Una vez afuera, Sammy fue trasladada a una clínica veterinaria cercana para su atención médica ya que, pese a no presentar heridas graves, sí estaba deshidratada.

Por su parte, internautas de redes sociales se mostraron conmovidos ante el actuar de los bomberos, quienes pusieron todo su esfuerzo en rescatar a la perrita como diera lugar. “Gracias por devolver esta hermosa cachorra a su familia, ¡gran trabajo!”, expresó la usuaria de Twitter @RitaMor9105.

