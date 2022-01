Mujer denuncia que agente de tránsito la detuvo para multarla cuando iba de urgencia para el hospital

“Los minutos son esenciales para salvarle la vida a alguien”, dijo Jessica Portillo, directora del hogar geriátrico y denunciante del hecho.

La situación se registró en Cali y la denuncia se conoció a través de un video que Portillo publicó en sus redes sociales, luego del desenlace fatal.

Denunció que un agente de tránsito la detuvo para multarla, pese a que estaba en medio de una emergencia con adulto mayor, quien después falleció.

“Mírenlo. Tengo un abuelo enfermo en el carro y él se atreve a pararme porque me pasé un semáforo en rojo. Me dice que va a pedir una ambulancia, que me va a inmovilizar el carro. Llevo más de 10 minutos con el abuelo enfermo, lo ve muriendo y así es de inhumano”, se escucha decir a la mujer en el video.

Posteriormente salió otro video de Portillo, en el que dice: “ojalá que este video el Tránsito lo vea, porque quiero decirle que el abuelo se murió. Tal vez no es culpa suya señor agente. No es culpa suya que el señor se haya muerto. Pero, los minutos son esenciales para salvarle la vida a alguien”.

Además, dice que por la urgencia fue que no llamó una ambulancia sino que decidió de una vez salir en el carro.

“Te mostramos carné de enfermeros, te mostramos a un abuelo moribundo y aún así decidiste pedirnos papeles, decirnos y amenazarnos con que ibas a llamar a una ambulancia e inmovilizar el carro”, comentó Jessica.

Entre lágrimas, la mujer reveló que, aunque finalmente pudo trasladar al adulto mayor a un centro asistencial, el hombre perdió la vida.

La Secretaría de Movilidad a través de Noticias Caracol, ofreció excusas e indicó que el caso se encuentra en investigación.

“Reitero las excusas a los familiares y a las personas cercanas de quien falleció. No fue la intención, siempre desde el cuerpo de agentes de tránsito lo primero es salvaguardar la vida”, dijo Edwing Cándelo, subsecretario de Movilidad de Cali.

Señor Personero @HaroldACortesL denuncian que un agente de tránsito en Cali impidió el traslado de un abuelo que finalmente murió, como @personeriacali es función suya investigar y sancionar diciplinariamente lo sucedido, tome cartas en el asunto. pic.twitter.com/z31cjCVXEM — El Castigador (@castigandoando) January 14, 2022

