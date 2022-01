Iván Rey, es uno de los jóvenes del polémico video que hace unos meses se viralizó el redes sociales, de un grupo de jóvenes que apoyan a la entonces precandidata a la presidencia, María Fernanda Cabal.

El joven Rey apareció en ese video apoyando específicamente el porte de armas, una controvertida medida que ha sido promovida por la senador Cabal en el Congreso.

En una nueva aparición, el joven narró en una entrevista de YouTube su actual panorama político, luego de que se viralizara el video en que apareció él y otros jóvenes apoyando a la senadora.

“En el colegio todos los profesores eran de izquierda así que me gustaba llevarles la contraria”, dijo el joven, refiriéndose a cómo se dio su interés por los temas políticos de derecha.

De igual manera, comentó que empezó a entender la política de Donald Trump en Estados Unidos y se dio cuenta de que esa era su “corriente política”.

“Para mí, Uribe es de izquierda”: exintegrante de Jóvenes Cabal

Además, el joven comentó que ante no estaba metido en la política colombiana y que no le gustaba porque había una ‘falsa derecha’ y que esta estaba representada por Uribe en el país.

“Yo antes no estaba metido en política colombiana, no me gustaba, para mí en Colombia hay una falsa derecha que es Uribe, para mí Uribe es de izquierda, es un socialdemócrata, para mi Uribe es la trampa de la derecha, fue hasta ver a María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo, gente bien de derecha, que decidí entrar a este ámbito”, aseveró el joven.

En este mismo sentido, el joven explicó cómo surgió la idea del video que se viralizó en redes sociales de los Jóvenes Cabal. Narró que realmente nació como un video que se grabó para convencer a los integrantes del partido para que Cabal resultara siendo la candidata presidencial.

“Cuando de la nada, entre en WhatsApp y vi que Daniel Samper estaba reaccionando al video y ya éramos tendencia nacional, así que le agradecí a Miguel Polo Polo ya Daniel Samper por hacernos viral, de no ser por él ese video nunca despega”, dijo.

También contó que él se sintió identificado con la frase sobre el porte de armas porque de acuerdo a sus convicciones si todos tuvieran armas, el bandido lo pensaría dos veces antes de meterse con alguien.

Para finalizar, Rey comentó que ya no hace parte del movimiento Jóvenes Cabal, pero que sigue respaldando las ideas de Maria Fernanda Cabal en el Centro Democrático.