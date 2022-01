La reciente discusión que ha contenido fuertes delcaraciones por parte del senador Gustavo Petro y la exministra de las TIC, Karen Abudinen, parece no tener fin.

En recientes declaraciones habría sido la exministra la que habría contestado a señalamientos por parte del senador y actual candidato presidencial.

Este jueves, el senador Gustavo Petro habría señalado de corrupta a la exministra y había asegurado que el único puesto para los corruptos en un Gobierno de él “será la cárcel”.

Ante este comentario, la exministra le contestó que entonces en un Gobierno de él, él mismo no estaría. “Entonces, de acuerdo contigo, en tu gobierno tú no estarás, porque yo no recibí fajos de billetes y tú sí”, dijo Abudinen.

El acontecimiento al que se refiere la exministra hace referencia a un video en el que se vería a Gustavo Petro recibiendo una suma millonaria de dinero en efectivo por parte de su excolaborador Juan Carlos Montes.

“Yo no recibí fajos de billetes, tú sí”: Abudinen contra Petro

El video fue difundido por la senadora Paloma Valencia en medio de un debate e hizo que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia iniciaran investigaciones al respecto.

Al respecto, el senador Petro comentó que se trataba de 20 millones de pesos en efectivo que le habrían prestado para motivos personales y que provenían del arquitecto Simón Vélez.

La Corte Suprema de Justicia habría archivado la investigación en este caso, pues al parecer no habría conducta delictiva alguna y los hechos ya habrían prescrito, pues se trata de un video que fue grabado en el año 2005.

“En España usted me difamó Gustavo Petro. ¡Calumniador! Usted y su banda asesinó, secuestró, extorsionó, boleteó. ¡Eso está demostrado! Nadie puede decir que me robé un centavo, por el contrario, evité que delincuentes como usted lo hicieran”, dijo en otra acusación la exministra Abudinen respondiendo a una conferencia en la que Gustavo Petro utilizó la palabra que muchos utilizaron como sinónimo de robar: ‘abudinear’.

“Se ‘abudinearon’ los recursos para que el campesinado tuviera internet”, fueron las palabras del senador en la conferencia que dictó en España.