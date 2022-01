Este martes, 11 de enero, se registró un nuevo accidente en el túnel Los Venados en la vía La Línea.

En el incidente, un vehículo particular se estrelló por detrás contra un camión.

En estos momentos se encuentran las autoridades en el lugar de los hechos.

Las primeras imágenes se conocieron a través de las redes sociales.

#Atención ⚠️ | A esta hora se registra un nuevo accidente al interior del túnel Los Venados en la vía La Línea. En el hecho, un vehículo particular chocó contra la parte de atrás de un camión.



A esta hora hacen presencia los bomberos y ambulancias para atender el accidente. pic.twitter.com/rPeWSMKwMb — Pereira En Vivo Noticias (@pereiraenvivo) January 12, 2022

Las reacciones de los ciudadanos no se han hecho esperar, “Lo he transitado varias veces y es cierto que quedó muy rápido porque es descendiendo. Pero, es obvio que debemos andar precavidos, es para acortar distancias, no para correr a grandes velocidades y más con los antecedentes que tienen en aquella catástrofe”, escribió Jorge Bañol en Facebook.

https://t.co/JiXAG1ujBL



REPORTEROS DE LA LÍNEA

A esta hora se presenta accidente en el Túnel los Venados, via túnel de la Línea - Cajamarca. Un vehículo particular colisiono por la parte de atrás a un vehículo de carga.https://t.co/ISN3mBSues — melrom (@rommelpertuz) January 12, 2022

Se registra nuevo accidente en el túnel Los Venados en la vía La Línea