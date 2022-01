La propuesta de Alejandro Char de acabar con el IVA del 19 por ciento

El candidato a la presidencia Alejandro Char, comenzó a lanzar sus propuestas de gobierno de cara a las elecciones en las que espera liderar la Coalición de la Experiencia.

“Sustituiremos el odioso IVA (del 19%) por un impuesto al consumo, como ya se ha hecho en el sector de bares y restaurantes. Con una tarifa mucho más baja, con mayor cobertura y mayor eficiencia para su recaudo”, escribió en redes el exalcalde de Barranquilla.

De acuerdo con el precandidato, su gobierno realizaría una transición seria y rigurosa.

“Evitando impactos negativos en la inflación, la producción y el consumo, garantizando al menos el mismo nivel de recaudo que hoy tenemos por concepto de IVA”, indicó.

“O todos en la cama o todos en el suelo”, reiteró sobre el tema del IVA.

“No más privilegios, no más tarifas diferenciales, no más sectores que si pagan y otros no, no más que unos puedan deducirlo y otros no, y no más que quienes lo puedan deducir busquen evadir su pago”, detalló el exmandatario.

Además, argumentó que las devoluciones del IVA están acabando con la DIAN.

En síntesis, el barranquillero propone un impuesto al consumo generalizado, del 8%, con devolución solamente a los más pobres.

“Simplifica recaudo y enfoca a la DIAN en su labor de recaudar y auditar renta, no IVA”, enfatizó el aspirante a la Casa de Nariño.

“Estamos convencidos de los beneficios de esta propuesta, pero no descansaremos hasta encontrar un esquema tributario que integralmente compense cualquier desbalance, simple, justo, equitativo y eficiente para todos los colombianos”, añadió.

Char aseguró que quiere establecer unos impuestos que no sean obstáculo para el crecimiento económico y que sean negativos en la inflación, la producción y el consumo

“Garantizando al menos el mismo nivel de recaudo que hoy tenemos por concepto de IVA”, aseguró.

“Nos gustan las cosas sencillas y eficientes. Necesitamos que los impuestos sean fáciles de entender, fáciles de cobrar y, sobre todo, fáciles de pagar”, concluyó.

El candidato incluso grabó un Tik Tok explicando su propuesta.