Lo que pagaron los bogotanos por el maquillaje de Claudia López para evento de la Gobernación de Cundinamarca

La denuncia por el gasto por maquillaje de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para asistir a un evento en la Gobernación de Cundinamarca, la hizo el candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.

En su cuenta de Twitter escribió: “Si es con su dinero @ClaudiaLopez tiene todo el derecho del mundo a gastarse $475.000 en un servicio de maquillaje para un evento de 2 horas. Pero pagar ese servicio con recursos públicos es una indelicadeza que raya en corrupción. ¿En esto quedó su costosa consulta, alcaldesa?”.

Además, agregó los documentos y las fotografías que evidencian que el servicio de maquillaje de la alcaldesa le constó a los bogotanos 475.000 pesos.

Forero reveló el contrato que suscribió la Secretaría General de Bogotá con un operador logístico en el 2021, por 6.828 millones de pesos, en el que se incluye el pago de $475.000 por el servicio de maquillador profesional.

“Me parece escandaloso que la persona que lideró la consulta anticorrupción, donde los bogotanos y demás colombianos salimos a votar y se gastaron 300.000 millones de pesos, llegue al gobierno con semejante indelicadeza. A mí eso me parece indelicado, raya en la corrupción porque es un gasto personal. Si ella quiere maquillarse en el evento que sea que se gaste su plata, no la del Distrito”, le dijo a la revista Semana Forero.

