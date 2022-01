¡Terrible! Lobo lleva 8 años encadenado en una finca de Medellín

En Medellín inunda la consternación a los habitantes por cuenta de un terrible caso de maltrato animal que fue evidenciado por una animalista.

La víctima de este casi sería, increíblemente, un lobo que ha estado encadenado desde que comenzó a crecer en esa ciudad. Este anima habría sido traído desde Siberia (Rusia) hace ocho años.

Natalia Suárez, es el nombre de la mujer que denuncia este caso y en diálogo con Semana contó cómo se dio cuenta de esta consternante caso y ahora pide ayuda para que este animal sea rescatado.

La mujer narró que es enfermera particular y que en una de sus visitas domiciliarias se dio cuenta de la mascota de la casa de esta familia, en una finca en Medellín, es un lobo.

Dijo que se enteró de la historia porque en la casa le contaron que habría sido traído, presuntamente, de manera ilegal, ya que al parecer tendrían un avión propio.

Además, la familia, según le narraron a la activista, habría pensado que el animal realmente era un perro y cuando fue creciendo tomaron la decisión de encadenarlo y enjaularlo.

“Lo curioso es que al parecer ingresó sin control de las autoridades y, hay quienes dicen que la familia tiene avión propio y por ello pudieron traer al animal”, contó la mujer.

Lobo lleva 8 años encadenado en una finca de Medellín

Según la activista por los derechos de los animales, actualmente solo se han podido hacer exámenes para determinar si el animal sería un lobo o un perro y que no se ha hecho más al respecto.

“Sin embargo, es evidente que le están haciendo un daño muy grande, pero las autoridades dicen que el lobo no tiene signos de maltrato y que está bien, razón por la cual no pueden hacer nada y además, aseguran que en Colombia no es delito tener un animal encadenado”, narró Suárez.

En la denuncia, la mujer también acota que el animal se ve evidentemente sufriendo episodios de ansiedad, ya que ha intentado automutilarse. “Todo el tiempo se golpea, da muchas vueltas y se le nota la tristeza. Le dan gallinas vivas, carne, pollo y la alimentación normal”, dijo.

A pesar de que no se ha atrevido a revelar el nombre de los integrantes de la familia en Medellín que tendría encadenado a este lobo, Natalia Suárez ya ha recibido amenazas por hacer viral el tema e incluso narra que fue despedida de su trabajo por difundir el caso.

“Ha sido imposible liberar al lobo porque nadie nos presta atención. Fueron a hacer una inspección y lo encontraron bien, el caso es que estamos hablando de un lobo que no existe en Colombia y evidentemente está fuera de su hábitat natural”, concluyó la mujer.

Actualmente ni la Gobernación de Antioquia, ni la alcaldía de Medellín se han pronunciado sobre el caso, a pesar de que Natalia Suárez ha puesto en conocimiento que varias organizaciones defensoras de los derechos de los animales se han comunicado para ofrecer diferentes reservas en el mundo que están dispuestas a recibir al animal.