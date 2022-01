Jessica Chastain y Diane Kruger hablan de su trabajo en Agentes 355

Agentes 355 se rodó en Londres durante el verano de 2019, meses antes de que el mundo entrara en cuarentena debido a la pandemia de COVID-19. La película está protagonizada por un equipo femenino con nombres potentes, como Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o y Fan Bingbing, que se unen para evitar que un dispositivo -que puede desatar una catástrofe mundial- caiga en manos peligrosas. Sin duda, Agentes 355 es diferente y está repleta de acción. Es divertida y estimulante. La actriz estadounidense Jessica Chastain, de 44 años, que también es productora y artífice del proyecto, quería asegurarse de que las secuencias de acción fueran tan intensas como las de sus homólogos masculinos en otras películas de espías. Hablar con Kruger y Chastain fue tan divertido como su película, que está destinada a hacer historia en la industria del entretenimiento.

P: Hay muchos clichés cuando se trata de peleas entre mujeres, pero en esta película no vemos ninguno. ¿Hasta qué punto fueron ustedes meticulosos en ese sentido?

JC: Nos entrenamos durante semanas antes de que rodaran las cámaras. Diane [Kruger] y yo estuvimos en una sala en la que tuvimos que aprender todo el combate y tengo que decir que subestimé la fluidez y la fuerza que tiene. Estuve adolorida durante días porque me dio una paliza.

DK: Fue intenso. En algún momento parecía un campo de entrenamiento: llegábamos por la mañana y hacíamos boxeo, estiramientos y un trabajo muy preciso con los especialistas para hacerlo bien. Era como aprender a bailar. Y luego, cuando realmente lo haces, es divertido por el pequeño subidón de adrenalina que sientes. Pero, para ser sincera, yo también estuve dolorida durante días.

P: La película equilibra toda una serie de perspectivas femeninas. ¿Cómo creó los personajes?

JC: La película es una crítica al nacionalismo que existe ahora mismo. Está en contra de las fronteras y refleja la idea de que se pueden superar grandes obstáculos trabajando juntos. Para nosotros era importante no sólo crear un reparto internacional, sino también que las actrices colaboraran y contribuyeran a sus personajes.

DK: Jessica y Simon [Kinberg] hicieron algo que a muchos estudios les asusta: sentaron a los actores a la mesa y mantuvieron un debate real sobre cada punto de vista y lo que podemos aportar individualmente a los personajes. Creo que eso es lo que distingue a la película y se puede sentir la camaradería en la pantalla. Todo el mundo se sintió invitado, escuchado y valorado. Eso hace que la experiencia de trabajo sea mejor y también que la película sea mejor porque quieres estar allí. Es en lo que crees. Fue maravilloso.

P: ¿Qué importancia tienen las películas con un gran reparto femenino para el empoderamiento de las mujeres jóvenes?

JC: Espero que sea importante no sólo para las mujeres jóvenes, sino también para los chicos. Es una película para todos los públicos que quieran disfrutar de las mujeres tal y como son. Se ha hablado mucho de las mujeres fuertes y de los cambios radicales que se avecinan en la industria, cuando la realidad es que nuestra industria ha hecho un trabajo terrible a la hora de mostrar a las mujeres tal y como son. Conocí a algunas mujeres que realmente trabajan en las sombras del espionaje y que ponen su vida en peligro y quise hacer una película sobre eso, sobre sus habilidades y capacidades. La industria había establecido en el pasado que el mayor activo de la mujer es su atractivo sexual y yo no lo veo así. No lo veo en el espionaje, no con muchas mujeres que conozco, así que para mí es emocionante que chicas y chicos puedan ver un reflejo real de lo valientes y fuertes que son las mujeres.

P: ¿Ha mejorado la situación de la brecha de género en Hollywood?

DK: Creo que la gente es más consciente de ello. Creo que aún nos queda un largo camino por recorrer, pero está mejorando y vamos en la dirección correcta. En todo caso, hemos creado un espacio para que se nos escuche y para que haya un debate abierto. Creo que Jessica tiene más que decir al respecto, pero sé que pone su boca donde está su dinero. En esta película se aseguró de que todo el mundo cobrara por igual, que todos tuviéramos los mismos remolques, que todos tuviéramos las mismas condiciones, que todos tuviéramos los mismos derechos a estar ahí hablando de los personajes... Y además, aplaudo a un director como Simon que no tiene miedo de eso. No podemos hacerlo solas, va a hacer falta que los hombres den un paso adelante también.

JC: Las mujeres son las dueñas de esta película, eso es algo que no había ocurrido antes. Veo esta película incluso más allá del género. Los creadores y los artistas pueden ser dueños de su trabajo. Eso es emocionante para mí.

P: Jessica, como productora, ¿participó en el casting?

JC: No quiero tener la última palabra en nada. Me gusta la conversación que se hace entre la gente en colaboración, pero sí, esto era como una lista de deseos para mí. Creo que la industria, con muchas actrices, no les ha permitido ocupar el espacio que se merecen, especialmente con Diane (Kruger) que puede hacer cualquier cosa. Tenía un reparto de ensueño.

P: Penélope fue elegida para interpretar a una agente colombiana del DNI y psicóloga. Y hoy en día representar un personaje de otro país parece un pecado.

JC: Lo que la gente no entiende es que teníamos a todas estas actrices trabajando en sus propios personajes antes de que el guión estuviera escrito. Creo que esta película es la más inclusiva -en términos de casting- de todas en las que he trabajado. Teníamos a Lupita, que nació en Ciudad de México. Tuvimos una actriz de Venezuela... así que es internacional en muchos aspectos. Me entusiasmó mucho trabajar con Penélope y desarrollar su personaje, ya que tenía sentido para ella, para mí y para Simon. Para mí, fue una experiencia colaborativa, creativa e inclusiva como ninguna otra.

P: ¿Tiene algo en común con sus personajes?

DK: Yo también soy alemana, aunque mi personaje era originalmente francés y consideramos mantenerlo como tal durante mucho tiempo, pero luego decidimos cambiarlo. Supongo que puedo ser testaruda y definitivamente no soy tan mala pero me gustaría serlo, así que me gusta pensar que Marie Schmidt es mi alter ego.

JC: “Mace” es más solitaria que yo, no me gusta estar sola. Pero supongo que me gusta romper las reglas, quizás eso es lo que tengo en común con ella. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer.

P: ¿Cómo de diferente era el plató de Agentes 355 en comparación con un plató dominado por hombres?

JC: Teníamos un remolque en el plató para los niños y eso era muy fácil de hacer, lo que me resultaba un poco chocante. ¿Por qué no fue así en todas las demás películas en las que había participado? Estuvimos mucho tiempo fuera de casa, así que fue genial tener un lugar donde los niños pudieran aparecer y jugar juntos. Teníamos un descanso cada pocas horas para pasar tiempo con la familia. Fue maravilloso en ese aspecto y espero que la gente empiece a ponerlo en práctica porque todo el mundo fue más feliz.

DK: Hacer esta película fue uno de los recuerdos más divertidos para mí, era mi primera película después de tener a mi bebé y estaba muy ansiosa. Mi hijo tenía 8 meses, cuando llegamos a Londres, no tenía ni idea de cómo iba a funcionar eso de estar fuera de casa trabajando y desapareciendo, además de volver a estar en forma. Fue un momento de ansiedad para mí y me sentí muy agradecida por sentirme bienvenida haciendo algo que me gusta y estar en un grupo con chicas que te cubren las espaldas y son como los personajes de la película: somos madres, tenemos miedo, somos inteligentes, somos todas esas cosas y ver eso en la pantalla fue muy divertido.

124

minutos es la duración de la película.

US$75m

es el presupuesto de Agentes 355.