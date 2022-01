El investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, aseguró en Noticias Caracol que la nueva normatividad frente al Covid-19 del Gobierno tiene vacíos.

El experto se refirió al manejo de las incapacidades en medio de la cuarta ola de contagios de Covid-19 en el país. “El descuento del salario no sería viable porque el trabajador dio una justa causa, por la que cuál no puede asistir. Quién lo paga es la pregunta del millón. Cuando un trabajador se incapacita, puede ir a retirarse para disfrutar de esos días de incapacidad. Cuando ocurren situaciones así, que no hay incapacidad que lo soporte, tiene que ser el empleador el que la asuma , porque no hay subrogación de riesgo en cabeza de la seguridad social”, comentó Jaramillo.

En este sentido, el experto también agregó que debería haber una legislación que evite este tipo de conflictos entre empleados y empleadores. “Como el trabajador que llama a decir que tiene un dolor de garganta, el empleador se molesta y le dice que de todas formas tiene que ir. Eso no nos conviene porque no vamos a evitar la propagación del virus. Hay que buscar incentivos para que esa política de aislamiento bajo síntomas se cumpla con suficiente idoneidad”, añadió.

Falta regulación en nuevos lineamientos del Gobierno frente a Covid-19: experto

La dificultad, según explicó Jaramillo, se encontraría en ese tipo de trabajos en los que no hay opción de trabajo a distancia.

“Se ha sugerido que cuando ocurren este tipo de situaciones se opte por modalidades de trabajo a distancia, que son teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. ya están reglamentadas. Hay legislación sobre el tema. El problema real está en esos trabajos que no admiten el tránsito a modalidades de trabajo a distancia y no hay una incapacidad que soporte al trabajador y que puede generar problema con los trabajadores”, dijo Jaramillo.

De igual manera, expuso que tampoco es beneficioso para las empresas seguir llevando a alguien que es foco de contagios , pues esto puede generar una mayor afectación para la organización productiva de la empresa.

“Lo que se ha pensado es en alternativas que puedan acreditar, al menos sumariamente, sin ningún tipo de prueba formal, o pruebas alternativas, que puedan dar tranquilidad para evitar abusos de algunos trabajadores y también que el empleador pueda abrir el espacio para que se lleve a cabo ese aislamiento que pueda parar la velocidad del contagio”, dijo para concluir el experto.