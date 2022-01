Alcalde de Chachagüí, Nariño pidió perdón por video en que aparece diciendo groserías

Al norte de Nariño el alcalde de Chachagüí, Mauricio Ibarra, tuvo que pedir perdón por la polémica que generó un video en el que aparece diciendo groserías.

El mandatario protagonizó el episodio el pasado 4 de enero de 2022, en el que utilizó palabras soeces contra un grupo de personas que habrían intentado sabotear eventos culturales en el marco de los Carnavales de Negros y Blancos.

Ibarra pronunció las palabras en plena tarima y en medio de sus disculpas dijo que había sido provocado porque su familia y la de sus funcionarios estaba en inminente peligro.

A través de 14 cámaras de seguridad instaladas en todo el parque se habría logrado identificar a las personas que habrían iniciado una batalla campal con piedras y botellas. Con esta reacción, comentó, habría hecho lo que cualquier humano haría por defender su familia.

De igual manera, el mandatario municipal comentó que las actividades transcurrían normalmente y que de un momento a otro, unas personas comenzaron a lanzar botellas de licor y gaseosas vacías hacia la mitad del parque.

Esta situación provocó zozobra en los asistentes al evento en el que iban a ver cantar a Darío Gómez, que ascendían a 900.

“Yo estaba a unos 200 metros en el despacho de la Alcaldía, cuando escuché los gritos de la gente y lo que hice fue llegar hasta el parque central y, al ver a mi familia en riesgo, actué como cualquier ser humano”, dijo.

Además, comentó que sí había consumido licor, pero que se llenó de irá al ver a su esposa e hijos y varios funcionarios debajo de una tarima para protegerse de la lluvia de botellas.

“Pido perdón por el vocabulario que utilice. Sé que no debía ser así, pero soy un ser humano y defender a mis seres queridos no es un pecado como lo quieren ahora hacer ver mis enemigos políticos, que no han entendido que las elecciones las perdieron ya hace dos años y quieren seguir causando daño al municipio”, señaló Ibarra.

Tras la intervención de la Policía en el lugar de los hechos, la normalidad de los carnavales en esa población nariñense transcurrieron sin novedad alguna.