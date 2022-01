Van dos masacres en Colombia en la primera semana del 2022

Este año el país empezó reportando una de las más duras masacres en mucho tiempo, que dejó unas 23 víctimas en Arauca. Y pocos días después se registró otra. La segunda masacres en Colombia del 2022 ocurrió en Casanare.

El hecho sucedió en la zona urbana del municipio de Maní. Ahí asesinaron a tres personas, entre ellos un menor de 17 años.

Al parecer, varios hombres armados ingresaron a la vivienda y atacaron a las víctimas sin mediar palabra.

Los tres asesinados fueron identificados como Vicente Soto Berrío, su hijo Gustavo Soto Chaparro (menor de edad) y Alfonso Sandoval, indicó Indepaz. Una cuarta persona resultó herida.

“Para el municipio de Maní, no hay Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, sí la hay para el departamento de Casanare, siendo la más reciente la AT 008/21 para los municipios de Aguazul, La Salina, Sácama, Támara y Yopal, en la cual se advierte sobre la expansión de grupos armados ilegales en el municipio de Maní, situación que no es denunciada por la población debido al temor que existe por retaliaciones y señalamientos, sin embargo, afirman que las autoridades son conocedoras de la situación, según lo expresado por algunos funcionarios y líderes de la región”, informó el instituto.