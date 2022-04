Usuarios responden a la polémica declaración del Papa Francisco sobre quienes prefieren tener mascotas que hijos

El Papa Francisco encendió las redes sociales luego de criticar a quienes eligen tener mascotas en lugar de hijos. Esto sucedió durante una audiencia general en el Vaticano esta semana, donde incluso lo catalogo como “una forma de egoísmo” que conduce a una pérdida de “humanidad”.

“Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que la gente no quiere tener hijos, o sólo uno y no más. Y muchas, muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen solo uno - pero tienen dos perros, dos gatos...Sí, los perros y los gatos toman el lugar de los niños“, dijo el Papa.

“Sí, es gracioso, entiendo, pero es la realidad. Y esta negación de la paternidad o la maternidad nos disminuye, nos quita nuestra humanidad. Y así la civilización envejece y sin humanidad, porque pierde la riqueza de la paternidad y la maternidad. Y nuestra patria sufre, ya que no tiene hijos“.

Aunque también exhortó a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción para que los niños tengan una familia, centró su atención en las parejas que optan por animales en lugar de niños.

“Tener un hijo siempre es un riesgo, ya sea natural o adoptado. Pero más arriesgado es no tenerlo. Más arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad, ya sea real o espiritual”, recalcó el pontífice. — Papa Francisco

De inmediato en redes sociales, usuarios iniciaron una cadena de “saludos al Papa” con la foto de sus “hijos mascota”.

El Papa cree que solo la paternidad puede hacer que una persona se sienta realizada, además de que los niños son quienes cuidarán a los padres cuando sean mayores, lo que también suena como una razón egoísta para tener hijos.

Muchos se sorprendieron de las declaraciones del pontífice ya que en el pasado ha hablado sobre el aborto y la inclusión de la comunidad LGBTQI.

Algunos enviaron mensajes al Papa, defendiendo el derecho a renunciar a la paternidad.

“Seguiremos el consejo de otra criatura celestial en este caso”, escribió un usuario que hizo referencia a una icónica frase de Betty White sobre preferir a los animales que a las personas. “Amo a los niños, el único problema con los niños: crecen para ser personas, y simplemente me gustan más los animales que las personas. Es así de simple”.

“Sus rosarios no van a interferir en mis ovarios”. “Dejaré a mis hijos con el Papa un fin de semana a ver si sigue pensando lo mismo sobre tener hijos”. “Claro, habló el que no tiene ni tendrá hijos nunca...”. “Él no tendrá que cargar con un hijo ni tampoco dar a luz, por eso es tan fácil para él”, se lee en Twitter.

Lo que molestó a la gente fue que catalogó como egoístas a las parejas sin hijos cuando muchas de éstas lo hacen pensando que están siendo responsables. Es decir, si no están en una buena situación financiero para tener hijos, si no quieren tener un hijo y si no pueden cuidarlo, lo mejor es no tenerlo.

Además, otro de los argumentos comunes de quienes rechazan la paternidad es que el mundo ya está superpoblado, sin mencionar la contaminación, la crisis sanitaria y económica que atraviesa.

“¿Alguien puede explicarle al Papa que no tener hijos a veces no es cuestión de decisión? La vida es complicada, el trabajo, el dinero. En estos tiempos tener un hijo es un lujo”, expresó una usuaria.

“Algunas de nosotras queríamos tener hijos, pero nos casamos más tarde en la vida y, en cambio, tuvimos abortos espontáneos. ¿Somos egoístas porque no nos casamos justo después de tener nuestro primer período a los 12?”

“Tonterías: nadie debería tener un hijo no deseado. La crianza de los hijos fue la mayor alegría de mi vida, pero no es para todos y el mundo necesita menos personas. Veo que la decisión de no tener hijos es tan noble como la decisión de tenerlos. Seguir tu verdad funciona para todos.

Las circunstancias del entorno, las condiciones personales y las expectativas de vida cambian pero al final, cada quien debe ser libre de decidir si tener hijos o no.