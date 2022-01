Desde finales de diciembre el país enfrenta un incremento acelerado de casos de covid-19. La situación es atribuida, especialmente, al aumento de las interacciones sociales por las festividades navideñas, de fin de año y vacaciones. Sin embargo también ha influido la circulación de la variante ómicron en el país.

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, recordó que esta es “una variante que tiene una mayor contagiosidad y una altísima transmisibilidad, dada, entre otras razones, por periodos de incubación más cortos”.

La nueva situación epidemiológica que alerta a Colombia, como ha ocurrido en otros países del mundo, es evidente en algunas zonas del país, principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas se dé en otras regiones.

“Paraello es muy importante reforzar las medidas básicas de bioseguridad, pero también la protección de la población. Sabemos que esta variante tiene una menor severidad, afortunadamente, y que sus incrementos de casos no se traducen en un incremento significativo en hospitalizaciones y muertes, especialmente en poblaciones vacunadas”, dijo el funcionario.

MinSalud insta a combinar medidas para enfrentar pico creciente en Colombia

Asimismo, explicó que las personas que no tengan su esquema completo de vacunación, o las personas de mayor riesgo que no hayan accedido a su dosis de refuerzo, es urgente que acedan a la dosis faltante, ya que no están exentas de potenciales complicaciones asociadas a esta u otras variantes que circulan.

“Hacemos un llamado enérgico a todos los residentes en Colombia, primero, a que si no han comenzado su esquema de vacunación, lo hagan, nunca es tarde. Si por alguna razón, por vacaciones no han terminado su esquema, terminen su esquema. Y tercero, accedan a la dosis de refuerzo”, exhortó.

Los intervalos para la dosis de refuerzo están de la siguiente manera: pacientes inmunosuprimidos, 1 mes después de completado el esquema; mayores de 50 años, 4 meses después de completado el esquema; entre 18 y 49 años, 6 meses después de completado el esquema.

El director reiteró que “es clave reforzar las medidas básicas de bioseguridad: el uso de tapabocas en espacios cerrados, evitar aglomeraciones, evitar estar en espacios poco ventilados. Una acción tan sencilla, pero relevante en la casa, como abrir la puerta y las ventanas puede disminuir el riesgo de contagio. Recordemos que la transmisión por el aire es muy importante en este virus y que por ello es necesario disminuir nuestra participación en lugares poco ventilados”.