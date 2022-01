Por lo menos 8 víctimas mortales y 33 personas heridas dejó como saldo el terrible accidente que sucedió en la tarde de ayer martes 4 de enero en la vía principal del país.

El grave accidente, debido a la falla mecánica, consistió en que la tractomula perdió los frenos y se llevó por delante a 15 vehículos más. Según informó la Policía de Tránsito, en un tramo anterior de la carretera habrían intentado hacerle un alto porque iba con exceso de velocidad. Sin embargo, comentaron que por poco casi fueron arrollados por la tractomula, que pasó de largo.

“Se subieron a sus motos y realizaron una persecución, se encontraron más adelante con el siniestro”, explicó el intendente David Moyano, parte del equipo de reconstrucción de accidentes de la Policía de Tránsito.

Noticias Caracol reveló videos de cámaras de seguridad en los que se puede apreciar que la tractomula que causó el siniestro iba verdaderamente como un proyectil.

La grabación corresponde a una de las cámaras de seguridad que está antes del túnel Los Venados, donde ocurrió el siniestro el pasado 4 de enero.

En las imágenes se observa que la tractomula pasa por la vía a gran velocidad. Pero segundos antes un operario que estaba en el lugar se percata de lo que sucede y sale corriendo para protegerse.

Luego el hombre vuelve a la vía y hace señales a los demás camiones que venían detrás para que frenen y eviten una tragedia mayor. En ese momento, a pocos metros del lugar, la tractomula chocó con 16 vehículos.

Las autoridades aseguran que esta grabación confirma una de las hipótesis sobre la falla en los frenos del vehículo.

Las huellas del accidente de tractomula sin frenos en túnel Los Venados

Según el conductor de la tractomula, él trató de maniobrar en varios ocasiones para poder evitar la tragedia que vino pocos minutos después. En la carretera quedaron varias huellas de lo que habrían sido estos intentos por no chocar ni dejar avanzar el vehículo.

A un kilómetro del túnel, se pueden observar marcas de llantas en los muros de contención de la carretera. Luego, en otro tramo, contra otro muro se puede observar que el vehículo dejó rastros del cargamento de lubricante que llevaba. Justo antes del túnel también se puede observar que dejó huellas en uno de los muros, que según comentó, le evitaron lanzar el vehículo al abismo.

“Yo se la arrimé al túnel, y no paraba, yo le hacía al freno y no, no cogía el freno, cuando ya me di cuenta me los encontré fue de frente, incluso me quise lanzar al voladero, pero el muro no me dejó”, dijo el conductor.

El hombre ingresó al hospital Santa Lucía de Cajamarca con un trauma cerrado de tórax, abdomen cervicalgia y TCE con pérdida de estado de conciencia. Posteriormente fue trasladado a la capital del Tolima, donde próximamente recibiría el alta para continuar con el proceso legal en el que se involucró debido al accidente.

Además, el agente de la Policía Moyano reveló que los frenos solo funcionaban en un 40%, pues los ejes estaban mal calibrados, según arrojó la investigación. “Algunos de los ejes estaban mal calibrados respecto a otros, reduciendo hasta en un 40 % la eficiencia del sistema de frenos de un tractocamión”, comentó el oficial.