Este jueves, 6 de enero, se registran protestas por parte de los conductores del Sitp, quienes aseguran que el desmonte de las rutas que operaban en zonas apartadas de la ciudad los ha afectado a ellos y a sus familias.

“Nos tienen aguantando hambre, ese fue el regalo de navidad por parte de la alcaldesa Claudia López, aprovechó que la gente estaba en vacaciones y retiró todas las rutas del provisional dejando a la gente sin transporte y a nosotros sin t r abajo”, dijo a W Radio uno de los conductores.

“Los usuarios nos dicen que ese incremento de 150 pesos en Transmilenio los afecta y por eso nos piden que no dejemos de hacer las rutas. Hay más de 100 compañeros afectados en este punto, esta es una clara violación del derecho al trabajo. Nos hacen ferias de trabajo pero eso no sirve, nos dilatan todo y esas ofertas a muchos no les sirve”, indicó.

La emisora indicó que Transmilenio aseguró que se trata de un proyecto de ciudad y tiene como objetivo llevar el Sitp a las zonas donde operaba el esquema provisional y que se les ha brindado a los conductores opciones labores

Las zonas en donde se va a reforzar el servicio son: Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Fontibón y Usme. “Toda la ciudad la que se va a ver beneficiada con el ingreso de nuevas rutas y mayor cobertura”.

⭕🛑MANIFESTACIONES USME🛑⭕



Se presenta bloqueo sector usme 745am

Ubicación en la carrera 14 con calle 97 Sur. conductores y vehículos del SITP provisional.#ojomotero pic.twitter.com/CCG8XaMjOp — ✦✧✧ ᝪᒍᝪᗰᝪᎢᗴᖇᝪ ✧✧✦ (@ojomotero) January 6, 2022

¡Atención! Bloqueos de conductores de Sitp provisional a la altura de la estación de Policía de Usme