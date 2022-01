Getty Images (Long Visual Press/Long Visual Press/UIG via Getty )

¿Qué está pasando con la Registraduría que Gustavo Petro pidió más tiempo para inscripción de cédulas de votantes? El precandidato de la Colombia Humana hizo la solicitud y así lo expresó en sus redes sociales.

Al parecer, desde hace varios días se han registrado fallas en la plataforma y más de un colombiano no han podido inscribir su cédula. Así que, de no ampliarse el plazo, varios ciudadanos no podrán votar ni en las elecciones parlamentarias.

La única opción, hasta el momento, es realizar el trámite presencial en las oficinas de la entidad en el país.

Por eso Gustavo Petro le pidió al registrador nacional, Alexánder Vega, que amplíe el plazo para que los colombianos puedan inscribir las cédulas de forma virtual. Esto, pensando en los que viven en el exterior y quienes no tienen cerca una oficina de la Registraduría.

“Si la plataforma de inscripción de cédulas no funciona, se están coartando los derechos políticos de la ciudadanía, sobre todo del exterior. Le solicito al registrador extender el periodo de inscripción de cédulas hasta garantizar la inscripción virtual”, dijo.

Si la plataforma de inscripción de cédulas no funciona se estan coartando los derechos políticos de la ciudadania, sobretodo del exterior, le solicito al registrador extender el periodo de inscripción de cédulas hasta garantizar la inscripción virtual https://t.co/kvTkY7j7EI — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 4, 2022

El pasado 4 de enero la Registraduría informó lo siguiente:

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que, por fallas técnicas presentadas en el sistema de inscripción sistematizada de cédulas para la elección de Congreso de la República, en las últimas horas se han presentado algunas dificultades en el procedimiento. En el momento, estamos realizando los ajustes técnicos que permitan la normalización del servicio, el cual quedará restablecido en las próximas horas”.

Sin embargo, 24 horas después la página aún no funciona.