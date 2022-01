Hombre muere tras romperse el cuello al tratar de saltar torniquete de Metro en Nueva York

El domingo recién pasado un joven latino de 28 años falleció de forma instantánea al querer saltar el torniquete del Metro de Nueva York. Cayó, azotando la cabeza contra el piso, lo que provocó que se quebrara el cuello y falleciera.

El joven fue identificado como Christopher de la Cruz, y de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, intentó en varias oportunidades pasar el torniquete del metro de Queens, específicamente en estación de Forest Hills-71st.

Según algunos medios, el hombre fue encontrado por policías en la zona de torniquetes del metro, quienes solicitaron atención médica de emergencia, pero finalmente fue declarado muerto en el lugar.