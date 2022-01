Emmanuel Macron aseguró que quiere “cabrear” a los no vacunados

Emmanuel Macron, presidente de Francia, aseguró que buscará aplicar medidas más estrictas para la población no vacunada en el marco del fuerte aumento de contagios de Covid-19 en el país.

En entrevista con Le Parisien, el mandatario señaló tajantemente que está decidido a “cabrear” a los no vacunados “hasta el final”, “limitando para ellos, en la medida de lo posible, el acceso a las actividades de la vida social”.

“A los no vacunados, realmente los quiero cabrear. Y así vamos a seguir haciéndolo, hasta el final. Esa es la estrategia”, afirmó.

Emmanuel Macron est décidé à "emmerder" les non-vaccinés en "limitant pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale", dit-il dans une interview au Parisien #AFP pic.twitter.com/3pmF6BCE1t — Agence France-Presse (@afpfr) January 4, 2022

Las declaraciones del mandatario nacen en medio de la legislación que busca impulsar el gobierno en el Parlamento que permitirá que la vacunación sea obligatoria para realizar de actividades culturales, viajes en tren entre ciudades, entre otras, a partir del 15 de enero de 2022.

“No los voy a meter (a los no vacunados) en la cárcel, no los voy a vacunar por la fuerza. Y entonces, tenemos que decirles: a partir del 15 de enero ya no podrás ir al restaurante. Ya no podrás ir a tomar un café, ya no podrás ir al teatro. Ya no podrás ir al cine”, sentenció Macron.